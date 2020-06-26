У МВС хочуть штрафувати «шумахерів» на кілька тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 911 Коментарів: 3

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна про плани підвищити штрафи за перевищення швидкості.





- Ми підготували законопроєкт, щоб цифра була значно більшою, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/ч, - розповів Геращенко.





Також заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що він виступає за обчислення суми штрафу в залежності від доходів.





- У нас деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень. Якщо штраф буде в 2% від доходу – це вже 200 тисяч гривень за перевищення швидкості. І тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати. Це ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо, - пояснив Геращенко.