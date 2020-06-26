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Надзвичайні новини

У МВС хочуть штрафувати «шумахерів» на кілька тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 911 Коментарів: 3

Антон Геращенко анонсував підвищення штрафів за перевищення швидкості

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна про плани підвищити штрафи за перевищення швидкості.


- Ми підготували законопроєкт, щоб цифра була значно більшою, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/ч, - розповів Геращенко.


Також заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що він виступає за обчислення суми штрафу в залежності від доходів.


- У нас деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень. Якщо штраф буде в 2% від доходу – це вже 200 тисяч гривень за перевищення швидкості. І тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати. Це ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо, - пояснив Геращенко.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПДД скорость
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

178
Чувааак:
Сьогодні, 13:32

Треба штраф 5000 з поправкою коефіцієнтом за об"єм. Наприклад Ланос 1,6 штраф 5000 х 1,6 = 8000 грн. Або Кемрі 3,5 штраф 5000 х 3,5 = 17500. Для 5-ти літрового корча штраф 25 тисяч


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Solenoid:
Сьогодні, 14:03

Фигня это всё. И вот почему: 3400 гривень для большинства большая сумма, но если я езжу на машине за 1-1,5 млн, мне эти 3400 просто копейки т.к за вечер больше трачу по мелочи. А по поводу штрафов от доходов - это бред. Потому что все кто получает по 10 млн, резко станут по документам получать минималку. Это только в Европе такое работает, от доходов. Поэтому выход только один: Платить те же 20% от стоимости машины, на которой превысил скорость. Других вариантов я не вижу.

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ankrem:
Сьогодні, 14:15

Штраф штрафом, но надо делать лишение прав при рецидиве.


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