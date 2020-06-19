Кременчугская мошенница «заработала на коронавирусе» 100 тыс грн

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Женщина продавала через Интернет несуществующие антисептики и медицинские маски. Естественно – только по предоплате.

В Кременчуге была задержана мошенница, которая обманывала людей из других городов, пользуясь ажиотажем с поставками антисептиков и медицинских масок.



Как сообщают в ГУ Нацполиции в Полтавской области, 33-летняя женщина через Интернет предлагала потенциальным клиентам маски и антисептики. Была задержана полицией после того, как смогла обмануть людей на сумму около 100 тыс грн.







– Женщина предлагала товар при условии, что покупатель осуществит предоплату определенной суммы средств. После получения денег ни одного товара фигурантка не ​​отправляла и прекращала связь с заказчиком, – сообщил начальник отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области Александр Ведмидский. – По предварительным данным следствия, 33-летняя жительница Кременчуга обманула десятки потенциальных покупателей из разных областей Украины, нанеся потерпевшим ущерб на сумму около ста тысяч гривен. Во время проведения санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантки, следователями изъят ноутбук, мобильные телефоны, более 70 сим-карт разных операторов мобильной связи, более 30 банковских карточек, роутер и денежные средства в рублях, долларах США и евро».









Женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество).



