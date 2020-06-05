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У Кременчуці немовля потрапило до лікарні з термічними опіками

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 311

Стан здоров’я дитини – тяжкий

4 червня до Кременчуцької дитячої міської лікарні з попереднім діагнозом «термічні опіки тулуба, ніг та опіковий шок» доставили хлопчика 2019 року народження. Дитина обпеклася в побуті окропом. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Стан здоров’я маленького кременчужанина оцінювали як тяжкий.


За інформацією з оперативного зведення виконкому, однорічний хлопчик отримав опіки 2 ступеню. Обпечено до 15% тіла. Опіковий шок першого ступеню.


Дитину госпіталізували каретою швидкої допомоги.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ожоги ребенок

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