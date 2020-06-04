В одному з сіл Кременчуцького району знайшли підозрілу коробку з капсулою та запискою

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 2 344 Коментарів: 3

Як з'язувалося, знахідка на території «Водоочисних споруд» у Великій Терешківці – муляж (проводилися навчання)

4 червня, близько 5.00, у селі Велика Терешківка Кременчуцького району черговий майстер робив обхід території «Водоочисних споруд» на вулиці Полтавський шлях та знайшов підозрілу коробку з невідомою капсулою та запискою.





Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, майстер зателефонував на лінію «102» та повідомив про свою знахідку.





На місце події виїхали працівники поліції та четверо рятувальників. Після обстеження підозрілої коробки було встановлено, що це муляж (проводились навчання).