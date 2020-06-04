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Надзвичайні новини

В одному з сіл Кременчуцького району знайшли підозрілу коробку з капсулою та запискою

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 2 344 Коментарів: 3

 

Як з'язувалося, знахідка на території «Водоочисних споруд» у Великій Терешківці – муляж (проводилися навчання)

4 червня, близько 5.00, у селі Велика Терешківка Кременчуцького району черговий майстер робив обхід території «Водоочисних споруд» на вулиці Полтавський шлях та знайшов підозрілу коробку з невідомою капсулою та запискою.


Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, майстер зателефонував на лінію «102» та повідомив про свою знахідку.


 

На місце події виїхали працівники поліції та четверо рятувальників. Після обстеження підозрілої коробки було встановлено, що це муляж (проводились навчання).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: подозрительный предмет муляж полицейские спасатели село

Коментарі: 3

1 286
inattentive:
Сьогодні, 11:36

Немного нясно. Это всё постановка ? Или капсула с времен проведения учений ? Если да , то каких учений ?


6 2
315
Andron777:
Сьогодні, 13:16

Цитата: inattentive

Немного нясно. Это всё постановка ? Или капсула с времен проведения учений ? Если да , то каких учений ?

Перевіряли бдітєльность smile


1 2
315
Andron777:
Сьогодні, 13:57

Поки банк був приватним такого ніколи не було, у всякому разі я не пам'ятаю... Розбіглись толкові ІТішники... На жаль...


1 4

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