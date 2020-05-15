У Кременчуці водій втік з місця аварії, але його відшукали копи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 156

У Кременчуці водій, який вчинив ДТП, втік з місця аварії, але його відшукали інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, подія сталася 28 квітня на вулиці Чкалова. За словами заявника, який їхав за кермом Volkswagen, він зупинився на заборонений сигнал світлофору та відчув зіткнення в задню частину автомобіля. Через удар Volkswagen набув механічного прискорення та в'їхав в авто Ford. Volkswagen та Ford отримали пошкодження з матеріальними збитками.





Керманич, який став причиною зіткнення, зі слів водіїв, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Заливши свій автомобіль, він втік з місця події.





Але правоохоронці встановили особу та склали на керманича два адміністративні матеріали, а саме за: