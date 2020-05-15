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У Кременчуці водій втік з місця аварії, але його відшукали копи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 156

 

Правоохоронці склали на керманича два адміністративні протоколи

У Кременчуці водій, який вчинив ДТП, втік з місця аварії, але його відшукали інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. 


За інформацією патрульної поліції Кременчука, подія сталася 28 квітня на вулиці Чкалова. За словами заявника, який їхав за кермом Volkswagen, він зупинився на заборонений сигнал світлофору та відчув зіткнення в задню частину автомобіля. Через удар Volkswagen набув механічного прискорення та в'їхав в авто Ford. Volkswagen та Ford отримали пошкодження з матеріальними збитками.


 

Керманич, який став причиною зіткнення, зі слів водіїв, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Заливши свій автомобіль, він втік з місця події.


Але правоохоронці встановили особу та склали на керманича два адміністративні матеріали, а саме за:

  • ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП;
  • ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП сбежал розыск

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