Іспитовий строк отримав житель Полтавщини, який спалив понад гектар сухостою

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Наприкінці квітня Козельщинський районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч.1 ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вдень 25 березня обвинувачений перебував на території земельної ділянки біля села Пашківки. Там він підпалив сухостій. У результаті вигоріло 1,4 сухої трави.





22 квітня року між обвинуваченим та прокурором в даному кримінальному провадженні укладено угоду про визнання винуватості. Суд угоду затвердив та визнав чоловіка винним.





Чоловіку призначили узгоджене сторонами покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки. Від покарання звільнили з випробуванням з іспитовим строком один рік.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.