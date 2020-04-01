У Кременчуці жіночки побилися через останню маску в аптеці та розбили там вітрину

Сегодня, 16:06 Просмотров: 3 429 Комментариев: 1

На замовлення міської влади швейна фабрика «Кремтекс» шитиме маски для кременчужан у період карантину, придбати їх можна буде в аптеці на вулиці Ігоря Сердюка

Сьогодні, 1 квітня, у нашому місті дві жіночки побилися через останню маску в аптеці. Крім того, під час бійки агресорки розбили в аптеці вітрину. Поліцію викликали очевидці «двобою».





У Кременчуці до аптеки №212 «Міжлікарняної», що на вулиці Ігоря Сердюка, привезли першу партію захисних масок, які почала шити з натуральних тканин на замовлення міської влади кременчуцька швейна фабрика «Кремтекс». Маски продають за ціною 30 грн за штуку, і містяни почали вишиковуватися у черги, аби придбати їх.





В однієї з містянок, яка була у черзі за маскою, раптово задзвонив телефон, вона відволіклася, щоб відповісти. У цей же час жіночка, яка стояла просто за нею, купила захисну маску у аптекаря. Як виявилося, вона була останньою.





Коли панянка, що поговорила по телефону, зрозуміла, що пропустила свою чергу і залишиться без маски, вона зробила спробу відібрати у її у конкурентки, мотивуючи це тим, що вона стояла у черзі раніше. Але щаслива володарка останньої маски не віддала свого «трофея».





Жінки почали штовхати одна одну, внаслідок чого одна з них влетіла у вітрину з ліками та розбила скло. Очевидці битви за маску викликали на місце події поліцію, яка й буде далі розбиратися у цій справі.