У Кременчуці подружжя оштрафували за те, що вони обнесли ковбасний відділ без захисних масок

Сегодня, 11:01 Просмотров: 3 286 Комментариев: 2

У Кременчуці чоловіка та дружину оштрафували за те, що вони обікрали ковбасний відділ без захисних масок. З Єдиного державного реєстру кумедних рішень стало відомо, що 26 березня подружжя завітало до одного із супермаркетів на Молодіжному. Жінка поклала до кишені один плавлений сирок, а чоловік запхав за комір 300 грамів вареної ковбаси та чотири сосиски. Але віднести додому крадене добро не вийшло - пильні охоронці затримали подружжя на касі.





На кременчужан склали адмінпротокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей), адже вони обікрали магазин без захисних масок. Під час розгляду справи у суді подружжя зазначали, що не знали про введення 26 березня масочного режиму у Кременчуці. Проте незнання не стало для кременчужан пом'якшувальною обставиною.





У результаті чоловіка та дружину визнали винними та оштрафували на 17 тисяч гривень.