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Происшествия

У Кременчуці подружжя оштрафували за те, що вони обнесли ковбасний відділ без захисних масок

Сегодня, 11:01 Просмотров: 3 286 Комментариев: 2

 

Кременчужани викрали кілька сосисок та ковбасу, проте покарання понесли за порушення правил карантину

 

У Кременчуці чоловіка та дружину оштрафували за те, що вони обікрали ковбасний відділ без захисних масок. З Єдиного державного реєстру кумедних рішень стало відомо, що 26 березня подружжя завітало до одного із супермаркетів на Молодіжному. Жінка поклала до кишені один плавлений сирок, а чоловік запхав за комір 300 грамів вареної ковбаси та чотири сосиски. Але віднести додому крадене добро не вийшло - пильні охоронці затримали подружжя на касі.


На кременчужан склали адмінпротокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей), адже вони обікрали магазин без захисних масок. Під час розгляду справи у суді подружжя зазначали, що не знали про введення 26 березня масочного режиму у Кременчуці. Проте незнання не стало для кременчужан пом'якшувальною обставиною.


У результаті чоловіка та дружину визнали винними та оштрафували на 17 тисяч гривень.

11
Автор: ТелеграфЪ Першоквітневий
Теги: 1 апреля приколы фейк

Комментарии: 2

59
КГБ:
Сегодня, 14:16

"Кременчужани викрали кілька сосисок та ковбасу, проте покарання понесли за порушення правил карантину"
С У П Е Р !  В масках можно воровать !!!!!


+2
784
Angel737:
Сегодня, 14:18

Мдааа.

И смех и грех.

Мне вот прискобно читать в данном случае такие новости, не за отсутствие масок, а за то, что люди дошли до кражи и в итоге и колбаску не покушали и штраф немалый схлопотали!


-1
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