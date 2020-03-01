Директора інтернет-провайдера судитимуть за перешкоджання діяльності Збройних Сил України

Сегодня, 15:50 Просмотров: 807 Комментариев: 2

Підприємець залишив військову частину без зв’язку майже на 2 роки

На Полтавщині судитимуть директора ТОВ, підозрюваного в перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, про це повідомляє пресслужба прокуратури.





Директора товариства підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та несанкціонованому втручанні в роботу мереж електрозв’язку, що призвело до блокування інформації (ч. 1 ст. 361 КК України).





За даними слідства, директор надав вказівку підлеглим працівникам налаштувати роботу бездротових точок доступу на частоти спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України та використовувати їх для передачі сигналу абонентам на цих частотах. Це призвело до нестійкої роботи телекомунікаційного обладнання, перебоїв у роботі станцій та втрати зв’язку в одній із військових частин.





Згідно з матеріалами судової справи працівники інтернет-провайдера за вказівкою директора встановили антени на даху будинку у Полтаві. Внаслідок використання обладнання вибили з ладу роботу військової частини. Нестійка роботи систем зв’язку в/ч А2057 (пункт наведення авіації ЗСУ в Щербанях) тривала з листопада 2017 року до червня 2019 року.





У червні 2019 року дії особи викрили співробітники СБУ.