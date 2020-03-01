Происшествия, Дураки & Дороги

На проспекте Свободы «повязали» пешехода – громко переходил дорогу в неположенном месте

Сегодня, 15:42 Просмотров: 1 703 Комментариев: 2

 

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7 марта в Кременчуге, в районе перекрёстка проспекта Свободы с улицей Европейской, граждане стали свидетелями задержания патрульной полицией мужчины. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции.


 

Как сообщили в патрульной полиции Кременчуга, 45-летний мужчина переходил проспект Свободы в неположенном месте прямо перед патрульной машиной. Полицейские остановились и сделали замечание. В ответ услышали пьяные комментарии. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции на ул. Киевской, где на него составили протоколы за нарушение ПДД и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

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Автор: solod Источник видео: h.kremenchug
Теги: пьяный задержание

Комментарии: 2

221
Джо:
Сегодня, 15:51

в этой новости прекрасно все!)


+12
1 484
Marshall:
Сегодня, 16:05

то есть если просто переходить 6 полос в неположенном месте то можно? "махая гривой" полицаям?

Когда же на наших мегасуперпупердепутатов сойдёт манна небесная и они таки поднимут штрафы пешеходам???


+7
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