На проспекте Свободы «повязали» пешехода – громко переходил дорогу в неположенном месте

Сегодня, 15:42 Просмотров: 1 703 Комментариев: 2

7 марта в Кременчуге, в районе перекрёстка проспекта Свободы с улицей Европейской, граждане стали свидетелями задержания патрульной полицией мужчины. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции.





Как сообщили в патрульной полиции Кременчуга, 45-летний мужчина переходил проспект Свободы в неположенном месте прямо перед патрульной машиной. Полицейские остановились и сделали замечание. В ответ услышали пьяные комментарии. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции на ул. Киевской, где на него составили протоколы за нарушение ПДД и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.