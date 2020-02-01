Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині під варту посадили жінку, котра «огріла» чоловіка сокирою

Сегодня, 13:32 Просмотров: 505 Комментариев: 1

 

Потерпілий у лікарні

 

59-річній жительці одного сіл Машівського району повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство. Також її посадили під варту без права внесення застави, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За даними слідства, 24 лютого цього року підозрювана та її співмешканець вживали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік побив свою цивільну дружину, а потім ліг спати. Щоб помститися, жінка взяла із сараю сокиру і кілька разів вдарила нею потерпілого в голову та шию. Після цього вона пішла до сина свого співмешканця і сказала, що вбила його батька.


Син викликав медиків, які надали батьку необхідну допомогу та повідомили про інцидент правоохоронців. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: fuhu.hu
Теги: топор жінка

Комментарии: 1

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Сегодня, 16:36

Преступление и наказание.


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