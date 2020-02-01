На Полтавщині під варту посадили жінку, котра «огріла» чоловіка сокирою

Сегодня, 13:32 Просмотров: 505 Комментариев: 1

59-річній жительці одного сіл Машівського району повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство. Також її посадили під варту без права внесення застави, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За даними слідства, 24 лютого цього року підозрювана та її співмешканець вживали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік побив свою цивільну дружину, а потім ліг спати. Щоб помститися, жінка взяла із сараю сокиру і кілька разів вдарила нею потерпілого в голову та шию. Після цього вона пішла до сина свого співмешканця і сказала, що вбила його батька.





Син викликав медиків, які надали батьку необхідну допомогу та повідомили про інцидент правоохоронців. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Досудове розслідування триває.