У Горішніх Плавнях невідомі підстрелили рижика

Сегодня, 14:31 Просмотров: 726

3-го лютого невідомі підстрелили кота у Горішніх Плавнях, про це повідомляється на сторінці в фейсбук Горішні Плавні Online.





До чергової частини відділення поліції у місті Горішні Плавні надійшло повідомлення від небайдужої містянки про те, що біля будинку 17 на вулиці Гірників невідомі люди намагалися, начебто, підстрелити кота. На місце події виїхав дільничний офіцер поліції.





Жінка розповіла, що особисто не бачила як все сталося, свідків на місці події взагалі не було. Кота обстежили в державній ветеринарній клініці Горішніх Плавнів.





Працівники ветеринарної клініки повідомили, що постраждалий кіт має пошкодження у верхній частині тіла, але «його пошкодження не відоме». За даним фактом проводиться перевірка.