Кременчуцьке районне відділення поліції розшукує чоловіка, котрого підозрюють в розбої

Сегодня, 15:17 Просмотров: 790

Кременчуцьке районне відділення поліції розшукує 34-річного Бакурі Читашвілі, котрий ухиляється від органів досудового розслідування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.





Жителя Дніпропетровщини підозрюють у скоєнні розбою з обтяжувальними обставинами (ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України).

За наявною інформацією, утікач може перебувати за межами України. Може використовувати автомобіль BMW X5, державні номерні знаки - АЕ 1111 ІВ.





Якщо у вас є інформація, що допоможе поліції встановити місце перебування Бакурі Читашвілі, повідомте її за номерами: 0977033918 чи 102.