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Кременчуцьке районне відділення поліції розшукує чоловіка, котрого підозрюють в розбої

Сегодня, 15:17 Просмотров: 790

 

Жителя Дніпропетровщини підозрюють скоєнні розбою з обтяжувальними обставинами

Кременчуцьке районне відділення поліції розшукує 34-річного Бакурі Читашвілі, котрий ухиляється від органів досудового розслідування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.


Жителя Дніпропетровщини підозрюють у скоєнні розбою з обтяжувальними обставинами (ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України).
За наявною інформацією, утікач може перебувати за межами України. Може використовувати автомобіль BMW X5, державні номерні знаки - АЕ 1111 ІВ.


Якщо у вас є інформація, що допоможе поліції встановити місце перебування Бакурі Читашвілі, повідомте її за номерами: 0977033918 чи 102.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розшук розыск розбій
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