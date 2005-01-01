У Кременчуці санітарка, яка п'яною прийшла на роботу, ледь не отримала штраф

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 141 Комментариев: 2

Жінка стверджує, що її робочий час закінчився і вона прийшла у лікарню на добровільних засадах, бо її попрохала пацієнтка

21 січня на засідання адміністративної комісії запросили санітарку, яка працює в операційному блоці онкологічного відділення лікарні на вулиці Богаєвського. На неї склали протокол співробітники поліції, бо вона 19 грудня 2019 року прийшла нетверезою на роботу. Це підтвердив і результат медичного огляду.



Жінка пояснила, що її робоча зміна закінчилася ще о 16.30, після чого вона пішла додому. Проте вночі їй зателефонувала пацієнтка і попрохала доглянути за нею, тому медпрацівниця близько 22.00 повернулася на роботу, але офіційно її ніхто не викликав.



Коли члени комісії запитали, хто ж подзвонив до поліції та повідомив про нетверезий стан медпрацівниці, вона розповіла, що це зробила інша санітарка. А все через те, що жінки перед цим посварилися між собою.



У результаті санітарку не оштрафували з однією умовою: якщо вона принесе свій табель робочого часу за місяць, який стане доказом, що вона дійсно не була на зміні у той час, коли приїхали копи та склали адміністративний протокол.