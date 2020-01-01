У Кременчуцькому районі після бійки чоловік може втратити зір

21 січня за медичною допомогою звернувся 46-річний мешканець Кременчуцького району, який отримав поранення з випадінням внутрішньої оболонки лівого ока. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Ймовірно, що у чоловіка відшарування сітківки, що загрожує втратою зору. Наразі чоловік із травмою ока лікується в одному з медзакладів Полтави.
Правоохоронці з'ясували, що 46-річний чоловік отримав травми під час конфлікту з 33-річним чоловіком. Це відбулося 20 січня в селі Махнівка, перед тим чоловіки розпивали алкоголь.
Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.