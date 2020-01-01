Происшествия, Полтавщина

У Кременчуцькому районі після бійки чоловік може втратити зір

Сегодня, 17:02 Просмотров: 1 020

 

Потерпілий лікується в одній лікарень Полтави

21 січня за медичною допомогою звернувся 46-річний мешканець Кременчуцького району, який отримав поранення з випадінням внутрішньої оболонки лівого ока. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.


Ймовірно, що у чоловіка відшарування сітківки, що загрожує втратою зору. Наразі чоловік із травмою ока лікується в одному з медзакладів Полтави.


Правоохоронці з'ясували, що 46-річний чоловік отримав травми під час конфлікту з 33-річним чоловіком. Це відбулося 20 січня в селі Махнівка, перед тим чоловіки розпивали алкоголь.


Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: травмы пьянка алкоголь
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