Происшествия

З пожежі на проспекті Свободи врятували 81-річну бабусю

Сегодня, 12:40 Просмотров: 592

 

Потерпілу госпіталізували до реанімації Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування

Вчора, 10 січня, близько 16.00 на проспекті Свободи горіла квартира. З пожежі врятували 81-річну бабусю, після чого каретою швидкої медичної допомоги її госпіталізували до реанімаційного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.


Вогнеборці загасили вогонь за 20 хвилин, проте він встиг пошкодити дерев'яну шафу, лінолеум на підлозі, закоптити стелю та стіни у квартирі.

 

На місці події працювало 5 ДСНС-ників та одна ланка Газодимозахисної служби, що проводила рятувальні роботи та гасила осередок пожежі, а також викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького ВП.

 

Причини займання встановлюються.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожар спасатели бабушка реанимация скорая помощь
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