З пожежі на проспекті Свободи врятували 81-річну бабусю

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Вчора, 10 січня, близько 16.00 на проспекті Свободи горіла квартира. З пожежі врятували 81-річну бабусю, після чого каретою швидкої медичної допомоги її госпіталізували до реанімаційного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.





Вогнеборці загасили вогонь за 20 хвилин, проте він встиг пошкодити дерев'яну шафу, лінолеум на підлозі, закоптити стелю та стіни у квартирі.

На місці події працювало 5 ДСНС-ників та одна ланка Газодимозахисної служби, що проводила рятувальні роботи та гасила осередок пожежі, а також викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького ВП.

Причини займання встановлюються.