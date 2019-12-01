Происшествия

На Крюковском мосту стала фура

Сегодня, 12:52 Просмотров: 2 738 Комментариев: 2

 

Возможны трудности с движением через мост

29 декабря на Крюковском мосту стала фура. Как сообщают в telegram-канале h.kremenchug, фура стала на подъёме в сторону Крюкова. Будтье внимательны и осторожны, возможны трудности с движением через мост.

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Автор: Руслана Горгола Источник видео: h_kremenchug
Теги: Крюковский мост фура

Комментарии: 2

482
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:08

А чего она вообще туда попёрлась? Менее 13т весит? Вжарить, не!


+10
817
hunter:
Сегодня, 18:38

Цитата: VsegdaProtiv

А чего она вообще туда попёрлась? Менее 13т весит? Вжарить, не!

По ходу откат получили вот и отвернулись когда фура ехала smile


-1
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