На Крюковском мосту стала фура

Сегодня, 12:52 Просмотров: 2 738 Комментариев: 2

29 декабря на Крюковском мосту стала фура. Как сообщают в telegram-канале h.kremenchug, фура стала на подъёме в сторону Крюкова. Будтье внимательны и осторожны, возможны трудности с движением через мост.