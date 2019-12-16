На Полтавщині на 4 місяці мають арештувати сина-наркомана, який викрав у жінки пилосмок

16.12.2019, 07:45 Просмотров: 1 390 Комментариев: 2

6 грудня Октябрський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку за порушення ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





31 березня цього року обвинувачений викрав з квартири пилосмок, який належав матері. Вартість побутової техніки - 1333 гривень. Син здав пилосмок у ломбарді та виручив за нього 400 гривень. Гроші витратив на власні потреби.





Обвинувачений визнав свою вину. Щиро розкаявся у вчиненому та просив його суворо не карати. Зазначив, що викрав пилосмок через наркозалежність. На наркотики постійно не вистачає коштів, в зв'язку з чим він час від часу краде материне майно.





Матір підтвердила факт викрадення пилосмоку. Також жінка наголосила, що обвинувачений, який є її сином, постійно краде, виносить з квартири та реалізовує майно. Таким чином позбавляє її засобів для існування. Причиною цьому є його залежність від наркотичних засобів.

Стосовно неї син поводитися вкрай агресивно, особливо після вживання спиртних напоїв, створюючи при цьому нестерпні умови для проживання в квартирі. Зважаючи на її 80-річний вік, поведінка сина створює загрози її життю та здоров'ю, в зв'язку з чим вона вважає за необхідне ізолювати його від суспільства за вчинений злочин.





Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді чотирьох місяців арешту. Початок строку відбування покарання рахувати з 6 грудня 2019 року.