Свято наближається: на площі Перемоги уже монтують головну ялинку Кременчука

11 листопада на центральній площі Кременчука комунальники розпочали монтаж новорічної ялинки, повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Завершити монтаж планують до 5 грудня, адже вже 6 грудня, з Дня Святого Миколая, починається цикл різдвяно-новорічних свят:

Нагадаємо, що у жовтні в міськраді заявляли, що не планують організовувати «великих новорічних заходів».

Під час останніх новорічних свят на площі Перемоги не працювала ковзанка та атракціони через рішення штабу оборони району. А ще торік встановлювати головну ялинку Кременчука почали у грудні.