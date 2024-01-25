«Двісті п'ятдесят FPV-дронів за 2,5 місяці», — як умільці з Кременчуччини збирають дрони для військових

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 277

Команда з восьми хлопців збирає дрони на волонтерських засадах. За день можуть виготовити до п’ятнадцяти дронів. У команді як досвідчені фахівці, так і школярі, які нічим не поступаються колегам у навичках. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з волонтерським підрядом особисто

Координатор проєкту Олександр розповідає, що два з половиною місяці тому він з командою надихнулися інформацією, як волонтери з Житомирщини самотужки збирають дрони. Досвід своїх колег теж вирішили повторити.

— За порадами військових, знайшли технологічну карту, все необхідне обладнання. Нам знадобився тиждень, щоб пройти шлях від початку фахових консультацій, до збірки прошитого та протестованого дрона. Наша концепція полягає у тому, що ми не беремо кошти від військових. Наша історія абсолютно волонтерська. Шукаємо інвестиції, донатять нам установи, підприємства, організації і ми на ці кошти виготовляємо дрони для хлопців, — говорить Олександр.

Передають виготовлені дрони волонтери самостійно, також на підприємства, які опікуються бригадами.

— У нас є декілька підходів до роботи — наприклад, хоче організація придбати та передати дрони. Ми їм надаємо список деталей, які нам потрібні, нам закупляють їх, і ми збираємо дрони. Також прошиваємо їх, тестуємо і віддаємо на підприємство. Уже підприємство передає підрозділу, яким опікується, — каже Олександр

Потреба у дронах на фронті колосальна, розповідає куратор проєкту. За словами волонтера, команда на постійному зв’язку з військовими, що допомагає виготовляти дрони за запитами захисників.

— Робимо дрони двох типів — звичайний дрон-камікадзе, у якого дорога в одну сторону. Він максимально може пролітати до 12 км, нести вагу 1,5 кг. Також робимо дрон на базі 10-дюймової рами зі скидами (бомбами). Він може летіти 12 км, але нести 3,5 кг корисної ваги, — говорить волонтер.

Хлопці розповідають, можуть виготовити дрон як зі стандартними показниками, так і під потреби окремої бригади, наприклад, з іншою прошивкою, двигуном, протоколом польоту. Працюють волонтери у вільний від роботи та навчання час. Наприклад, Костянтину, який не хоче показувати свого обличчя, 15 років. Хлопець займається спаюванням деталей та віддає дрони на фінальну збірку.

— Я займаюся пайкою. Моє завдання — спаяти, зібрати плати до кінця і віддати на фінальну збірку. Мене вчив мій товариш, який теж займається дронами. Разом з ним робимо це по сьогодні. Я вже майже 3 місяці у команді. Моя базова освіта — 9 класів, навчаюся далі у школі, — розповідає Костянтин.

Близько 8 ентузіастів за день можуть виготовити до 15 дронів. Хлопці говорять, що працюють таким чином, щоб військовим не знадобилися додаткові маніпуляції з технікою на позиціях: «Тобто ми передали дрон, і уже за три хвилини він може виконувати завдання».

Рама з карбону, комплектуючі — з Китаю, зазначають волонтери. З гарними деталями їх виріб може зробити до 10 бойових вильотів.

— Собівартість одного дрона без батареї — 13 тисяч 500 грн. Це з гарними комплектуючими, двигунами, щоб дрон міг робити до 10 вильотів. В день можу скласти 15 рам, хлопці спаяти теж можуть стільки ж. Якщо нема фінансування, чи довго йдуть китайські комплектуючі — процес затягується, — каже Ігор.

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