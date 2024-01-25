Команда з восьми хлопців збирає дрони на волонтерських засадах. За день можуть виготовити до п’ятнадцяти дронів. У команді як досвідчені фахівці, так і школярі, які нічим не поступаються колегам у навичках. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з волонтерським підрядом особисто
Координатор проєкту Олександр розповідає, що два з половиною місяці тому він з командою надихнулися інформацією, як волонтери з Житомирщини самотужки збирають дрони. Досвід своїх колег теж вирішили повторити.
Передають виготовлені дрони волонтери самостійно, також на підприємства, які опікуються бригадами.
Потреба у дронах на фронті колосальна, розповідає куратор проєкту. За словами волонтера, команда на постійному зв’язку з військовими, що допомагає виготовляти дрони за запитами захисників.
Хлопці розповідають, можуть виготовити дрон як зі стандартними показниками, так і під потреби окремої бригади, наприклад, з іншою прошивкою, двигуном, протоколом польоту. Працюють волонтери у вільний від роботи та навчання час. Наприклад, Костянтину, який не хоче показувати свого обличчя, 15 років. Хлопець займається спаюванням деталей та віддає дрони на фінальну збірку.
Близько 8 ентузіастів за день можуть виготовити до 15 дронів. Хлопці говорять, що працюють таким чином, щоб військовим не знадобилися додаткові маніпуляції з технікою на позиціях: «Тобто ми передали дрон, і уже за три хвилини він може виконувати завдання».
Рама з карбону, комплектуючі — з Китаю, зазначають волонтери. З гарними деталями їх виріб може зробити до 10 бойових вильотів.
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