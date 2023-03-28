Як пасажирка штраф оплатила: інтвер'ю з кременчуцькими таксистами

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 512

Щороку 22 березня в Україні святкують Міжнародний день таксиста. Напередодні цього дня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з таксистами.

Таксист Микита, працює у цій сфері 1 рік. Пішов працювати таксистом, оскільки потрібен був заробіток.

Серед переваг своєї роботи Микита виділив спілкування та атмосферу.

— Я люблю проводити час за кермом та спілкування, іноді зустрічаються люди, з якими дійсно цікаво поспілкуватись. А також люблю цю атмосферу, особливо захоплює вечірнє катання, — розповів Микита.

Також у чоловіка був цікавий випадок, коли дівчина оплатила йому два штрафи за поїздку.

— Колись до мене в автомобіль сіла дівчина, яка запізнювалась, і попросила їхати дуже швидко. Тоді навігатор показував, що до місця нам їхати годину, але ми доїхали за пів години. Звісно, я порушив правила дорожнього руху й отримав два штрафи. По приїзду дівчина заплатила за 2 штрафи, ще й на чай залишила, — поділився Микита.

До речі до Дня таксиста Микита ставиться позитивно. Але, за його словами, він часто забуває навіть про свій день народження, тож на інші свята особливої уваги не звертає.

Таксист Олександр, працює 5 років. Почав працювати у цій сфері через вільний графік та відсутність керівництва.

— Я вкрай волелюбна людина, а ще мені подобається керувати автомобілем. Сиджу в чистій машині та вожу в основному нормальних людей, є звісно й виключення. Для мене основна перевага цієї роботи, це почуття того, що я на своєму місці, — розповів Олександр.

На жаль, цікавих випадків, окрім того, як дівчинка пролила лимонад на сидіння, Олександр не пригадав, проте зазначив, що йому пощастило і як таких курйозних випадків за роки його роботи не траплялось.

Дню таксиста Олександр не приділяє жодної уваги та вважає його зайвим святом.

Також чоловіки розповіли, що їх найбільше дратує, та що навпаки подобається в пасажирах.

— Дратує, коли лізуть до магнітоли. Нормально, коли просять зробити тихіше чи гучніше, але коли самі лізуть щось крутити — це дуже дратує. Ще коли грюкають дверима, відчиняють і зачиняють безперервно вікно та вказують, яким маршрутом краще їхати, — поділився Микита.

— Неповага. Коли сідають і не вітаються, коли в авто сідають клієнти з неохайними дітьми, які залітають в автомобіль і топчуть сидіння ногами, та коли під час негоди люди, не оббиваючи ноги, сідають в машину і цим наносять багнюку, — поділився Олександр.

Подобаються обом таксистам спокійні, охайні, приємні та легкі в спілкуванні люди, які завчасно при замовленні вказують всі місця, куди їм треба їхати, та завчасно попереджають про те, що будуть із багажем або тваринами. А також обидва не полюбляють п’яних пасажирів.

На завершення Олександр та Микита побажали читачам мирного неба та скорішої перемоги.