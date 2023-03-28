Як пасажирка штраф оплатила: інтвер'ю з кременчуцькими таксистами

Щороку 22 березня в Україні святкують Міжнародний день таксиста. Напередодні цього дня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з таксистами.
Таксист Микита, працює у цій сфері 1 рік. Пішов працювати таксистом, оскільки потрібен був заробіток.
Серед переваг своєї роботи Микита виділив спілкування та атмосферу.
Також у чоловіка був цікавий випадок, коли дівчина оплатила йому два штрафи за поїздку.
До речі до Дня таксиста Микита ставиться позитивно. Але, за його словами, він часто забуває навіть про свій день народження, тож на інші свята особливої уваги не звертає.
Таксист Олександр, працює 5 років. Почав працювати у цій сфері через вільний графік та відсутність керівництва.
На жаль, цікавих випадків, окрім того, як дівчинка пролила лимонад на сидіння, Олександр не пригадав, проте зазначив, що йому пощастило і як таких курйозних випадків за роки його роботи не траплялось.
Дню таксиста Олександр не приділяє жодної уваги та вважає його зайвим святом.
Також чоловіки розповіли, що їх найбільше дратує, та що навпаки подобається в пасажирах.
Подобаються обом таксистам спокійні, охайні, приємні та легкі в спілкуванні люди, які завчасно при замовленні вказують всі місця, куди їм треба їхати, та завчасно попереджають про те, що будуть із багажем або тваринами. А також обидва не полюбляють п’яних пасажирів.
На завершення Олександр та Микита побажали читачам мирного неба та скорішої перемоги.
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