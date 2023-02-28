У ніч з 28 лютого на 1 березня близько 23.35 кременчужани чули два вибухи.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 22.18. Разом з тим, перед вибухами «Сирена Кременчук» повідомляла про два безпілотники Shahed-136, які залетіли на територію Полтавщини та рухаються у бік нашого міста.
Вже після вибухів, о 23.44, у «Сирені» з'явилося попередження, що ще один БпЛА заходить з півночі на Кременчук. Тому будьте обережні і за можливості залишайтеся в укриттях!
Додано:
О 00.00 у місті пролунав ще один вибух, а о 00.12 – ще.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін поінформував, що звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.
Додано:
У ніч з 28 лютого на 1 березня було знищено 4 із 4 ворожих ударних безпілотників типу Shahed, — Повітряні сили.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер