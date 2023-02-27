Я теж у крові циган, — Геннадій Москалик

Сьогодні, 20:24 Переглядів: 107 Коментарів: 1

Сьогодні, 27 лютого, в актовій залі кременчуцького ліцею №6 «Правобережний» відбулася зустріч представників департаменту освіти Кременчуцької міської ради й профспілки освіти з педагогічною та батьківською спільнотами гімназії №29, яку мають закрити шляхом реорганізації (приєднанням до шостого ліцею).

Засідаючи в президії разом зі своїми заступниками, головний освітянин Кременчука Геннадій Москалик відстоював позицію міської влади щодо необхідності переходу цілими класами учнів гімназії №29 разом зі своїми вчителями до ліцею №6. Це допоможе зберегти учнівські колективи, дозволить дітям без зайвого стресу навчатися в іншій школі.

Він наголошував, що учні від цього злиття не постраждають, що особливо тим, хто перейде всім класом, а вчителі будуть всі забезпечені роботою. На це із зали лунали зауваження, що у гімназії №29 створилися майже родинні умови, всі одне одного знають, діти люблять та поважають адміністрацію та вчителів, а ті, своєю чергою піклуються про всебічний розвиток своїх гімназистів. Щобільше бували й випадки, коли з ліцею переходили діти до гімназії, і рівень їхніх знань зростав.

Вчителі скаржилися, що їх змушували писати якісь заяви, що тиснули задля покірного переходу до іншого навчального закладу, а з іншого боку до них ніхто не прийшов, не пояснив, навіщо це все, чи не зменшиться у них навантаження, чи залишаться з ними їхні діти.

На що Геннадій Москалик заявив, що до них мала приїздити голова профспілки освіти Кременчука Олена Гребенюк, вона мала дати відповіді їм на ці питання щодо гарантованого забезпечення їх робочими місцями тощо. Що за законом їх мають попереджувати не менше ніж за два місяці, а працювати на новому місці вони мають аж з 1 вересня, тож часу на інформування достатньо. І що для того, аби вони отримували свою зарплатню від держави, у класах має бути по 30 дітей. А з цим у гімназії зараз проблеми.

Олена Гребенюк із залу підтвердила слова директора департаменту освіти, що всі педагоги та «технічні» працівники гімназії №29 будуть працевлаштовані у ліцеї №6, або ж в інших навчальних закладах міста, де буде потрібна їхня кваліфікація. Це її прямий інтерес, у цьому і є її робота.

Теж саме стосується і дітей. Як заявив Геннадій Москалик, ніхто нікого не примушує переходити саме у цей ліцей. За бажанням батьки можуть обрати будь-який інший навчальний заклад Кременчука, де на їхню думку дитина зможе отримати якісні знання та всебічний розвиток.

Батьки багато говорили, голосно та емоційно, про те, що про цю реорганізацію вони дізналися з чуток і від місцевих ЗМІ. Що це неповага місцевої влади до платників податків і простого робочого люду. Що міський голова Віталій Малецький обіцяв зустрітися з ними з цього приводу, але цієї зустрічі досі не відбулося.

Депутатка від політичної партії «Європейська Солідарність» підтвердила, що у місті є проблеми з фінансуванням освітніх закладів, і депутатам міської ради дійсно важко примати зважені рішення щодо тих, чи інших питань функціонування шкіл у місті. Проте й ситуація, коли проєкт рішення про цю реорганізацію депутати отримують звечора перед пленарним засіданням, також неприйнятна, і якби не розголос та позиція деяких депутатів це рішення було б вже проголосоване.

А безпартійна депутатка, членкиня депутатської групи «Мій Кременчук» Наталія Погужельська розповіла, що дізналася про сьогоднішню зустріч від сусідки вчительки, що, на її думку, членів комісії з питань освіти мусили б попередити про таку зустріч. На що отримала пояснення від Геннадія Москалика, що він прийшов сюди поговорити з вчителями та подивитися на кабінети, щоб потім на комісії депутатам все доповісти.

— Я хочу, щоб ви звернули увагу на дітей. Вони сьогодні знаходяться у стресовому стані. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Якщо ми їх кинемо з 1 вересня в іншу школу, ви уявляєте, що це буде?! Про вчителів сьогодні зрозуміло, ми дамо їм роботу. Проте що стосується дітей, то наскільки їм буде важко... Але якщо інша мета. Якщо є державне замовлення на закриття школи, то про це треба чесно сказати батькам, — заявила Наталія Погужельська.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа» про те, що ж буде у приміщенні гімназії №29 після закриття, Геннадій Москалик сказав, що не може сказати, й порадив звернутися до балансоутримувача, але директорка навчального закладу Любов Бордюг також не змогла відповісти на це питання.

Після емоційних дебатів між департаментом і батьками, вчителями й депутатами, відбулася оглядова екскурсія ліцеєм №6, під час якої ЗМІ та вчителі відвідали й підвал і дізналися, що у ньому мають зробити ремонт — облаштувати туалетами, вентиляцією, додатковим, більш зручним входом/виходом.

Укриття у ліцеї №6 (384 кв.м підвалу), розраховане на 200 людей, обстежила 22 вересня 2022 року спеціально створена комісія. Згідно з висновком комісії, ситуація на той момент була така:

1 вхід, не захаращений;

технічний стан працездатний;

санітарний стан задовільний;

система вентиляції та санвузли відсутні.

Основні роботи, які треба було виконати: обладнати другий вхід, облаштувати систему вентиляції, санітарних приладів. На сьогодні цього не зроблено.

На запитання «Кременчуцького Телеграфу» щодо того, чи буде готове укриття у ліцеї №6 до 1 вересня 2023 року (гіпотетичного початку очного чи змішаного навчання — ред.), Геннадій Москалик зауважив, що все буде за умови достатнього фінансування.

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