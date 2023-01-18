У Броварах гвинтокрил впав на багатоповерхівку: у катастрофі загинуло керівництво МВС

Сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, який впав на під'їзд багатоповерхівки.
Як повідомив голова Національної поліції України, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер