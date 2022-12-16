16 грудня о 7.53 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу. Близько 9.00 лунали вибухи у Києві, Харкові, Запоріжжі та Кривому Розі.
О 8.55 кременчужани також чули звуки, схожі на вибухи. Нарахували щонайменше 5 гучних звуків.
О 9.11 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в області працює ППО. У частини кременчужан почалися перебої з електрикою.
Як у Кременчуці облаштовані Пункти незламності
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О 9.29 мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що обласний центр без електроенергії.
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О 9.30 кременчужани почали повідомляти про проблеми з водопостачанням.
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Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення, о 9.47 повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Обов'язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях!
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер