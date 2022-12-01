Переїзд до Канади: «на пошуки роботи пішло 1,5 місяці»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 403

Канада стала тією країною, яка однією з перших спростила в'їзд для українців, запровадивши програму CUAET, що надає дозвіл на екстрений в'їзд та право залишатися в країні до 3-х років. Країна надає на старті близько $2250 допомоги, проте там немає такого «соціалу», як пропонує, наприклад, Німеччина. І при переїзді потрібно одразу шукати роботу, аби були кошти на існування.

Кременчужанка Катерина не мала у цій країні родичів або знайомих, проте з високим рівнем володіння англійською вирішила спробувати власні сили. Через півтора місяця знайшла у Канаді роботу: зараз консультує українців та допомагає з інформацією щодо перших кроків у Канаді.

– Я приїхала до Канади на початку травня. Скажу чесно, що не хотіла їхати з України, але мене спонукали родичі, – ділиться із нами дівчина. – Перш ніж поїхати до Канади, потрібно розуміти, що ця країна не надає тимчасовий захист як країни ЄС. Українцям пропонують програму екстреної імміграції, що передбачає Work Permit (дозвіл на роботу) на 3 роки. Тобто, до Канади їдеш не як біженець чи як малозабезпечений, а за робочою візою як працівник. Якщо ти не зможеш працювати, то немає сенсу їхати до Канади. Ти не матимеш засобів для існування. Великий плюс у тому, що українці мають відкритий контракт: можна працювати на будь-якого роботодавця, а не конкретного з яким оформлений контракт.

– Ти їхала до знайомих, родичів чи шукала все самостійно?

– У мене не було, до кого їхати у Канаді. Я шукала інформацію в інтернеті, у соцмережах, пабліках, заводила нові знайомства онлайн. Через Facebook знайшла хост-родину, яка мені запропонувала зупинитися у них на перший час. Обрала для себе провінцію Альберта. Переважно, українці намагаються приїхати до великих міст, таких як Ванкувер, Торонто, Калгарі. На мою думку, це помилка. По-перше, там важче з орендою житла через наплив людей, вищі ціни. Краще обирати невеликі міста, де не така висока вартість оренди та менша конкуренція.А якщо є плани у Канаді на майбутнє, то шукати провінції, де легше отримати вид на життя. Наприклад, у Манітобі вже за пів року роботи можна отримати вид на життя. Так, там холодно, більше криміналу і самі канадці намагаються звідти виїхати. Але там легше встати на ноги, а далі переїхати до іншого місця.

– Яку допомогу надає Канада українцям по приїзду?

– По приїзду надається одноразова державна допомога: 3000 канадських доларів (приблизно $2250) на дорослого та 1500 кан.дол ($1120) на дитину. Але враховуючи місцеві ціни, це небагато. У нашому місті сильна волонтерська організація, допомагають релігійні громади. Наприклад, речі, меблі можна отримати безкоштовно. Також є державні програми для малозабезпечених. Загалом, українцям надають більше пільг у порівнянні з мігрантами інших країн. Наприклад, 3 тисячі доларів від держави – їх ніхто більше не отримує.Також українці підпадають під деякі програми, які призначені лише для резидентів.

– Чи важко знайти житло?

– Так. По-перше, зараз найголовніша проблема знаходити хостів, які допомагають українцям у перший час після переїзду. Бо потрібно десь жити, поки шукаєш житло та роботу. По-друге, до Канади приїхало дуже багато людей, і це вплинуло на ринок нерухомості. Вартість оренди пішла вгору, знайти житло стало важче. Тож коли приїжджаєш до Канади, то потрібно розраховувати, що на пошуки житла може знадобитися кілька місяців. Коли я приїхала в травні, то по програмі CUAET вже приїхало майже 70 тисяч українців.

– Яка вартість оренди?

– Найдешевший варіант – орендувати кімнату. Є таке поняття як homestay, коли господарі здають кімнату, як правило, для студентів, що приїздять до Канади. Таке житло можна заздалегідь забронювати з певної дати ще перебуваючи за кордоном. Як правило, господарі, що здають кімнату, не оформлюють з вами офіційний контракт. В усіх інших випадках потрібно бути вже у Канаді та шукати житло на місці. На перший час я зупинилась у хостів, далі знайшла кімнату за 550 канадських доларів ($400). Це було доволі далеко від центру: громадським транспортом я діставалась приблизно півтори години. Потім придбала авто, і тепер дорога займає 30 хвилин. Тож вартість житла залежить від району – у менш безпечних дешевше.Зараз ціни вже піднялись і у моєму місті оренда такої кімнати коштує 700-800 канадських доларів ($500-600). Але всі очікують, що взимку ціни трохи впадуть. Орендувати квартиру чи будинок важче. Однокімнатна квартира у моєму місті – від 1000 канадських доларів ($750). По-перше, потрібно вже перебувати у Канаді, інакше ви не зможете укласти довгостроковий контракт. Переважно, житло шукають через рієлторів: їм не платять додатково, як у нас: винагорода вже закладена у вартість оренди. Проте потрібно сплатити за перший та останній місяць, а також депозит.Аби тобі здали житло, у тебе має бути робочий контракт, кредитний рейтинг та кредитна історія. Проте коли ти лише приїхав до Канади, немає ані роботи, ані кредитної історії. Тож виникають складнощі. Більш заможні люди спершу оселяються у готелі, а далі шукають постійне житло. Чи орендують житло на місяць через Airbnb. Також є агентства, що допомагають новоприбулим орендувати житло за умови достатньої кількості коштів на банківському рахунку.

– Чи безкоштовні для українських дітей школи та садки?

– В Канаді немає безкоштовних садочків. Всі вони платні: приблизно 700 кан.дол на місяць.Тож якщо жінка летить до Канади із маленькою дитиною, їй буде важко. Бо їй потрібно працювати, а як тоді бути із дитиною? Школи безкоштовні. Проте школу не можна обрати: дитина має ходити до найближчої до місця проживання. До шкіл дітей розводять автобусами. – На яку зарплату можуть розраховувати українці, що переїжджають зараз до Канади? Чи вистачить її, аби себе утримувати? – Чесно кажучи, якщо ти працюєш на full time (повний робочий день), навіть якщо це «Макдональдз», то ти зможеш себе забезпечувати. В Канаді будь-яка робота на full time дозволяє мати доволі непогані гроші. Наприклад, при зарплаті 15 канадських доларів на годину ($11), на місяць виходить близько 2500 канадських доларів ($1800).

– Скільки коштів потрібно для життя у Канаді?

– Я можу говорити лише за провінцію Альберта, де я зараз мешкаю, адже у кожній провінції різні ціни та власні правила. Якщо ти один, без дітей, то приблизні витрати на оренду кімнати, інтернет, проїзд у громадському транспорті – 1000 канадських доларів ($750). Сюди входить проїзний на місяць – 140 канадських доларів. Але українці можуть купити його за знижкою за 40 доларів. Проте вечорами краще не користуватись громадським транспортом. У Канаді велика проблема з наркотиками. А через те, що квитки майже не перевіряють, багато безхатьків просто катаються в поїздах, аби десь пересидіти, наркотики приймають прямо на зупинці.Я придбала за 4 тис. канадських доларів авто, що було у вжитку. Бензин коштує недорого. Якщо є українські права, то потрібно скласти теорію та практику. Весь процес отримання прав коштував приблизно 100 доларів.Щодо харчування, то можна вкластися у 500-600 канадських доларів. Тобто, на базові потреби для однієї людини у моєму регіоні потрібно приблизно 1500 канадських доларів ($1120). Одяг, меблі тощо можна купувати в магазинах на кшталт наших секонд-хендів. До речі, тут це дуже поширено: сім'я, в якій є проживала, таким чином облаштувала весь будинок. Мінімальна зарплата десь 2000 канадських доларів ($1500). Тож цього вистачить на базові потреби. Як на мене, баланс зарплат та витрат набагато комфортніший, ніж в Україні. В мене постійне відчуття, що я працюю набагато менше, але коштів більше.

– Скільки грошей потрібно мати для старту?

– На мою думку, потрібно хоча б $3-4 тис., якщо їдеш сам. Звісно, на родину потрібно більше. Українці, що приїхали навесні-влітку, зараз опираються у ситуації, коли у них закінчуються гроші, а роботи досі немає. Тож очікувано, що частина людей повернеться.

– Чи важко знайти роботу?

– Хтось влучно підмітив, пошук роботи – це повноцінна робота з ранку до вечора. На мою думку, 90% успіху у пошуку роботи залежить від знання англійської. Роботи вистачає. Після пандемії особливо відчутна нестача офісних працівників. Також з моїх спостережень не вистачає майстрів: слюсарів, каменів тощо. Мій знайомий шукає людину, що допоможе зробити кладку з декоративного каменю. Але я не можу знайти такого майстра навіть серед новоприбулих. Не вистачає майстрів, які можуть спілкуватися англійською.Але і без знання мови можна знайти роботу: влаштуватись допомагати на кухні, розкладати товар в магазині.Моя подруга без знання англійської влаштувалася продавцем в магазин українських сувенірів. – Скільки часу пішло на пошук роботи? – Приблизно за півтора місяця. Тут свої правила пошуку роботи й процес займає багато часу: складання та розсилка резюме, призначення інтерв'ю. Їхня культура дуже відрізняється від нашої. Потрібно скласти ідеальне резюме навіть якщо ти хочеш працювати у МакДональдсі. Потрібно провести дослідження ринку праці у своїй сфері, описати свої «хард» та «софт» скіли. Після розсилки резюме надіслати follow up letter. Спочатку я не розуміла, чому розіслала мільйон резюме, але жодної відповіді. Але тут існує культура трошки наполегливо нагадування про себе: після резюме можливо надіслати ще 2-3 листи нагадування про себе. Так ти демонструєш роботодавцю зацікавленість у вакансії. У Канаді багато організацій, які надають консультації щодо пошуку роботи, але проблема у тому, що багато хто з українців не знає англійської тож не має доступу до цієї інформації. Також варто розуміти, що у половині оголошень про роботу насправді не шукають кандидатів. Є компанії та організації, які не можуть найняти працівника без проведення конкурсу. Тож вони мають дати об'яву. Проте вже вирішили, кого візьмуть за рекомендацією: це дуже поширено у Канаді. Тому велика частина вакансій, які з'являються на сайтах, насправді вже закрита.Також тут цінується саме канадський досвід роботи. Коли ти приїжджаєш, зазвичай доводиться працювати на мінімальний позиції аби отримати подальші рекомендації. Канадці багато уваги приділяють особистим якостям: не так важливі hard skills, як soft skills. Адже працівника можна навчити виконувати певну роботу, його не навчиш комунікабельності чи роботі у команді не навчиш.

– Яку роботу тобі вдалось отримати у Канаді?

– Спочатку мені запропонували часткову зайнятість як викладачу англійської – в мене вже був досвід. Але за два дні зателефонували й запропонували роботу з надання консультацій українцям на повний робочий тиждень. Я погодилась. Це некомерційна організація. Сьогодні я чергую в аеропорту, але частіше працюю в офісі, надаю консультації через месенджери тощо.Морально трішки важко, адже трапляються стресові ситуації. Але корпоративна культура, ставлення керівників та колективу дуже добре. Це правда, що канадці ввічливі та толерантні.

– Як із визнанням українських дипломів – чи можна з ним працевлаштуватися?

– У більшості випадків, потрібно брати додаткові класи, аби підтвердити диплом. Наприклад, я за освітою філолог, тож мені потрібно зробити еволюцію диплома. Диплом прирівнюють до певної кількості канадських балів. Якщо їх не вистачає, потрібно пройти додаткове навчання, аби набрати потрібні бали. Мій знайомий навчався ще рік чи півтора, аби підтвердити свій диплом. Медичні професії дуже складно підтвердити: практично, потрібно починати з нуля. Освіта у Канаді дорога, але і без неї можна знайти роботу і поступово будувати кар'єру. У Канаді не так, як у нас, коли 95 % має вищу освіту. Її отримують ті, хто має фінансову можливість або бере державну позику. Я мешкала у жінки, дочка якої навчається надавати реанімаційні послуги. Її борг перед державою за навчання вже 60 тисяч доларів. Як тільки ти закінчуєш навчання, то маєш почати виплачувати певний відсоток.

– Яка ситуація з медзабезпеченням?

– Українці отримують державне медстрахування. У моїй провінції на рік зробили бонус: надали додаткові картки страхування, що покривають певні медичні послуги – діабетичні проблеми, звернення до окуліста, деякі ліки, виклик швидкої тощо. Але переважно медстрахування у Канаді покриває роботодавець, тож робота важлива ще й з боку належного медзабезпечення.З усіма питаннями потрібно звертатися до сімейного лікаря, який у разі потреби направить до фахівця. Прийом безкоштовний. Більшість ліків відпускається лише за рецептом, тому я везла з собою доволі багато ліків з України. З мого досвіду, додаткова картка медстрахування покрила мені курс антибіотиків на пів року вартістю близько 180 канадських доларів.Стоматологічні послуги платні, але є організації, які допомагають вирішити ургентні проблеми українцям безкоштовно. З мінусів медицини – прийом до лікаря треба чекати 2-3 тижні. Є ургентна допомога, але там доведеться чекати у живій черзі. Якщо ти потребуєш негайної допомоги, тебе приймуть безкоштовно.