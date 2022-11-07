На вулиці Свіштовській пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі та загиблий (додано)

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7 листопада сталася ДТП з потерпілими на вулиці Свіштовській – зіткнулися пасажирський автобус МАЗ №25 та вантажівка Volvo. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

На місці аварії працюють патрульні, рятувальники та медики. Туди виїхала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.

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За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, рятувальникам довелося деблокувати водіїв автобуса та вантажівки, використовуючи гідравлічні ножиці та домкрат.

Кременчуцьке районне управління поліції сповістило, що двох водіїв та кондуктора ушпиталили до лікарні на огляд. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

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Водій вантажівки Volvo – 32-річний немісцевий чоловік - помер у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Керманич автобуса знаходиться у важкому стані.

Наразі слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.