У Кременчуці сусіди скаржаться на притулок ім. Гребеннікових, куди привезли собак з окупованих територій

Мешканці прилеглих будинків нарікають на сморід, гавкіт та антисанітарію, працівники притулку наголошують, що на волонтерських засадах рятують тварин, яких влаштовують у родини
До нашої редакції звернулася кременчужанка Валентина, яка скаржиться на притулок імені Гребеннікових, що на вулиці Сумській. Цей притулок працює на волонтерських засадах, і зараз туди привезли тварин з окупованих територій, тож їхня кількість збільшилася.
Валентина каже, що вона та мешканці сусідніх будинків потерпають від гавкоту собак та смороду, що з притулку на вулицю зливають нечистоти. Сусіди написали колективну скаргу до поліції та мерії, під якою підписалося 48 людей. Текст можна прочитати нижче.
Люди запевняють, що тварин тримають у тісних клітках, не випускають гуляти, бо подвір'я дуже мале за розміром. Особливо ситуація загострилася, коли до притулку привезли собак з окупованих територій.
Юлія та Валентина, які живуть поряд із притулком
Відстань між притулком та сусідніми будинками недостатня, розповідає кременчужанка Наталя:
Після колективного звернення людей 22 вересня до притулку ім. Гребеннікових приїжджала комісія, куди входили дільничний, фахівець з лікарні ветеринарної медицини, представники «Спецсервіс-Кременчук», Держпродспоживслужба. Перевірку організовував департамент ЖКГ. Проте перевіряльникам не дозволили зайти на територію притулку.
Тоді Валентина пустила комісію у свій двір, щоб представники почули, як гавкають собаки, та побачили вольєри. Також вона показала свою літню кухню, стіна якої зіпсувалася, за її словами, від того, що туди зливають нечистоти з притулку.
Стіна літньої кухні
Також Валентина зазначила, що у неї під підлогою крисятня – щури там пікають, а сусіди підтвердили, що їхні коти ловлять цих щурів і їм приносять.
Обурені сусіди
Юлія, яка живе у багатоповерховому будинку навпроти (через дорогу від притулку), каже, що собаки заважають спати ночами, бо виють та гавкають, і це дуже чутно.
Після цього «ТелеграфЪ» поспілкувався і з власницею благодійного фонду «Кременчуцькі хвостики» Наталією Гребенніковою.
Жінка каже, що її заклад – фактично не притулок (його просто так називають), а благодійний фонд «Кременчуцькі хвостики», який офіційно зареєстрований, відповідні документи є:
Сусідки Наталі Гребеннікової це спростовують. Жінки кажуть, що чудово розуміють: вимагати з когось гроші – це кримінальна відповідальність. Вони нічим подібним не займаються.
На наше запитання, чому Наталія Гребеннікова не пустила до себе комісію, зокрема представників «Спецсервісу», вона відповіла так:
Разом з тим, волонтерка Катерина, яка допомагає власникам благодійного фонду і веде сторінки у соцмережах притулку Гребеннікових, повідомила, що до них приходила перевірка з ШРБУ, проблем з ливнівкою не виявили. Також вона додає, що насправді тварин вигулюють, за вольєрами є невелика галявина. Усіх вихованців притулку вакцинують – для цього запрошують ветеринарів на місце або возять до ветклініки. Благодійний фонд з травня співпрацює з організацією Sterilisation.ua, представники якої переїхали з Харкова і мають кабінет у Кременчуці, туди возять тварин на стерилізацію.
Катерина на фото у пальто у клітинку
У великому господарстві Наталії Гребеннікової зараз живе 22 кошеняти, 29 цуценят, десь 120 дорослих собак і котів, інші вихованці притулку на перетримці у волонтерів у різних частинах міста, у Піщаному, Погребах. Нещодавно взяли 32 собаки з гарячих точок.
Підтримати притулок прийшли волонтери, яку беруть із нього тварин на перетримку, та деякі сусіди
Власники притулку за свої кошти облаштували територію біля двору (раніше там була грязюка), залили бетоном і зробили майданчик з плитки, а трубу провели, щоб просто дощ та сніг стікали з двору.
Та сама ливнівка, про яку багато говорили
Наталія Гребеннікова розповіла, що благодійний фонд має плани розширитися і переїхати. Британська організація запропонувала купити «Кременчуцьким хвостикам» будинок на околиці міста. Працівники притулку знайшли відповідний будинок, склали кошторис, але під час війни питання «підвисло».
«ТелеграфЪ» поговорив з Віктором Бардаковим, директором «Спецсервіс-Кременчук», оскільки представник цього підприємства ввійшов у склад комісії. Він розповів, що перевіряльників у будинок не пустили, тож перевірка не відбулася у необхідному обсязі. Разом з тим, йому відомо, що представник ШРБУ дійсно не виявив порушень з ливнівкою. Оскільки притулок знаходиться на приватній території, то зайти туди можна лише за рішенням суду, якому передуватиме заява до прокуратури.
Особисто від себе Віктор Бардаков додав, що багато притулків в Україні відмовилися приймати тварин з окупованих територій, а притулок ім. Гребеннікових забрав.
Крім того, за коментарем ТЪ звернувся до Кременчуцького районного управління поліції. Прессекретар Анна Васенко повідомила, що скарги на притулок періодично надходять (що тварини утримуються неправильно, є порушення тиші та жорстоке поводження). З тими, що були раніше, поліція вже розібралася – факту порушень тоді не виявили й кримінальні провадження не відкривали. Останні скарги поліцейські отримали протягом вересня, і щодо них зараз ведеться перевірка – опитують сусідів, працюють з власниками благодійної організації.
Тож коли перевірки будуть повністю закінчені, поліція отримає акти оглядів, то зможе дати правову оцінку цієї ситуації та ухвалити юридичне рішення.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер