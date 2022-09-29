У Кременчуці сусіди скаржаться на притулок ім. Гребеннікових, куди привезли собак з окупованих територій

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 411

Мешканці прилеглих будинків нарікають на сморід, гавкіт та антисанітарію, працівники притулку наголошують, що на волонтерських засадах рятують тварин, яких влаштовують у родини

До нашої редакції звернулася кременчужанка Валентина, яка скаржиться на притулок імені Гребеннікових, що на вулиці Сумській. Цей притулок працює на волонтерських засадах, і зараз туди привезли тварин з окупованих територій, тож їхня кількість збільшилася.

У чому полягає скарга кременчужан

Валентина каже, що вона та мешканці сусідніх будинків потерпають від гавкоту собак та смороду, що з притулку на вулицю зливають нечистоти. Сусіди написали колективну скаргу до поліції та мерії, під якою підписалося 48 людей. Текст можна прочитати нижче.

Люди запевняють, що тварин тримають у тісних клітках, не випускають гуляти, бо подвір'я дуже мале за розміром. Особливо ситуація загострилася, коли до притулку привезли собак з окупованих територій.

Юлія та Валентина, які живуть поряд із притулком

Відстань між притулком та сусідніми будинками недостатня, розповідає кременчужанка Наталя:

– На вулиці стоїть постійний сморід від собачих екскрементів, які стікають у міську ливнівку, вони навіть спеціально проклали трубу до ливнівки. Це тягне за собою антисанітарію, розведення щурів, які бігають по дворах прилеглих будинків.

– Ми викликали поліцію три рази, – каже Валентина. – Перший раз я викликала поліцію 26 серпня, але тоді поліцейський мені сказав, що у них (у власників притулку — ред.) є всі необхідні документи. На другий раз поліцію викликала сусідка Наталя, тому що то була четверта година ночі, собаки гавкали. Ми вийшли й змусили поліцейського скласти протокол і зафіксувати все це.

– Потім писав звернення син Валі, який о шостій вечора йшов, а вони зливають ці гімна, які потрапили йому прямо на штани, – додає Наталя. – Він сказав: «Скільки це можна терпіти?» і викликав поліцію.

Після колективного звернення людей 22 вересня до притулку ім. Гребеннікових приїжджала комісія, куди входили дільничний, фахівець з лікарні ветеринарної медицини, представники «Спецсервіс-Кременчук», Держпродспоживслужба. Перевірку організовував департамент ЖКГ. Проте перевіряльникам не дозволили зайти на територію притулку.

Тоді Валентина пустила комісію у свій двір, щоб представники почули, як гавкають собаки, та побачили вольєри. Також вона показала свою літню кухню, стіна якої зіпсувалася, за її словами, від того, що туди зливають нечистоти з притулку.

Стіна літньої кухні

Також Валентина зазначила, що у неї під підлогою крисятня – щури там пікають, а сусіди підтвердили, що їхні коти ловлять цих щурів і їм приносять.

Обурені сусіди

Юлія, яка живе у багатоповерховому будинку навпроти (через дорогу від притулку), каже, що собаки заважають спати ночами, бо виють та гавкають, і це дуже чутно.

- Я живу город у город з ними, вікна теж не відкриваю ні влітку, ні взимку, ні восени, сморід страшний! Вони прокопали траншею, і вся пісюнька-какунька біжить біля мого городу. Я дитину не можу випустити погуляти на вулицю, бо запах такий, що вчадіти можна! Власник собак вночі до них встає, він п'яний матюкається і б'є їх, вони так скавчать! – розповідає кременчужанка Юлія, яка живе поруч у приватному будинку.

Що кажуть власники притулку

Після цього «ТелеграфЪ» поспілкувався і з власницею благодійного фонду «Кременчуцькі хвостики» Наталією Гребенніковою.

Жінка каже, що її заклад – фактично не притулок (його просто так називають), а благодійний фонд «Кременчуцькі хвостики», який офіційно зареєстрований, відповідні документи є:

- Ми рятуємо тварин з 2009 року. 13 років сусіди мене не чіпали, поки не побачили, що я зробила благодійний фонд, отримую допомогу від людей, збираю кошти для тварин у соцмережах. З травня почалися дрібні скандали, потім великі, але вони нас не чіпали до серпня, бо до нас їздила тероборона і возила їжу. А у серпні Наташа і Валя (сусідки – ред.) до мене прийшли й сказали: «Хочеш жити спокійно? Плати нам по 5 тисяч грн у місяць!» Вони дали мені три дні. І потім почався жах! Вони спеціально дратують собак ночами, а потім викликають поліцію. Я написала звернення до поліції про шантаж і погрози.

Сусідки Наталі Гребеннікової це спростовують. Жінки кажуть, що чудово розуміють: вимагати з когось гроші – це кримінальна відповідальність. Вони нічим подібним не займаються.

На наше запитання, чому Наталія Гребеннікова не пустила до себе комісію, зокрема представників «Спецсервісу», вона відповіла так:

- Я боялася, що вони заразять моїх тварин чи кинуть отруту. «Соцсервіс» я пускати не хочу, у них чума, ентерит! У мене багато кошенят і цуценят, інфекції я не хочу! Їх було 16 людей, я не пускаю стільки у двір. Це моя особиста власність!

Разом з тим, волонтерка Катерина, яка допомагає власникам благодійного фонду і веде сторінки у соцмережах притулку Гребеннікових, повідомила, що до них приходила перевірка з ШРБУ, проблем з ливнівкою не виявили. Також вона додає, що насправді тварин вигулюють, за вольєрами є невелика галявина. Усіх вихованців притулку вакцинують – для цього запрошують ветеринарів на місце або возять до ветклініки. Благодійний фонд з травня співпрацює з організацією Sterilisation.ua, представники якої переїхали з Харкова і мають кабінет у Кременчуці, туди возять тварин на стерилізацію.

- Можливо, це неправильно, що тварини у клітках сидять! Але ж вони не сидять там пожиттєво! Ми прилаштовуємо всіх тварин у нові родини, – наголошує Катерина.

Катерина на фото у пальто у клітинку

У великому господарстві Наталії Гребеннікової зараз живе 22 кошеняти, 29 цуценят, десь 120 дорослих собак і котів, інші вихованці притулку на перетримці у волонтерів у різних частинах міста, у Піщаному, Погребах. Нещодавно взяли 32 собаки з гарячих точок.

Підтримати притулок прийшли волонтери, яку беруть із нього тварин на перетримку, та деякі сусіди

- Ми закуповуємо мішки, згрібаємо екскременти та вивозимо їх, – каже Катерина і додає, що у благодійного фонду є договір з КАТП-1628.

Власники притулку за свої кошти облаштували територію біля двору (раніше там була грязюка), залили бетоном і зробили майданчик з плитки, а трубу провели, щоб просто дощ та сніг стікали з двору.

Та сама ливнівка, про яку багато говорили

Наталія Гребеннікова розповіла, що благодійний фонд має плани розширитися і переїхати. Британська організація запропонувала купити «Кременчуцьким хвостикам» будинок на околиці міста. Працівники притулку знайшли відповідний будинок, склали кошторис, але під час війни питання «підвисло».

Коментарі «третьої» сторони

«ТелеграфЪ» поговорив з Віктором Бардаковим, директором «Спецсервіс-Кременчук», оскільки представник цього підприємства ввійшов у склад комісії. Він розповів, що перевіряльників у будинок не пустили, тож перевірка не відбулася у необхідному обсязі. Разом з тим, йому відомо, що представник ШРБУ дійсно не виявив порушень з ливнівкою. Оскільки притулок знаходиться на приватній території, то зайти туди можна лише за рішенням суду, якому передуватиме заява до прокуратури.

Особисто від себе Віктор Бардаков додав, що багато притулків в Україні відмовилися приймати тварин з окупованих територій, а притулок ім. Гребеннікових забрав.

- Законодавчо за процедурою буде звернення у прокуратуру (або вони домовляться і вирішать сусідські питання між собою), далі – рішення суду і зайде ця комісія, коли буде припис суду, що можемо зайти у приватне приміщення, — пояснює пан Бардаков.

Крім того, за коментарем ТЪ звернувся до Кременчуцького районного управління поліції. Прессекретар Анна Васенко повідомила, що скарги на притулок періодично надходять (що тварини утримуються неправильно, є порушення тиші та жорстоке поводження). З тими, що були раніше, поліція вже розібралася – факту порушень тоді не виявили й кримінальні провадження не відкривали. Останні скарги поліцейські отримали протягом вересня, і щодо них зараз ведеться перевірка – опитують сусідів, працюють з власниками благодійної організації.

- Ряд комунальних підприємств, які здійснювали огляд, мають нам надати відповідні документи, чи вбачають вони там жорстоке поводження з тваринами або утримання тварин з порушеннями, – коментує Анна Васенко.

Тож коли перевірки будуть повністю закінчені, поліція отримає акти оглядів, то зможе дати правову оцінку цієї ситуації та ухвалити юридичне рішення.