Шукаємо померлих: чи дійсно вакциновані кременчужани, які померли через COVID, не потрапляють до статистики

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 438 Коментарів: 2

Від початку пандемії ми читаємо у коментарях закиди про те, що офіційна статистика не відповідає дійсності. На жаль, іншої статистики захворюваності і смертності від COVID-19 не існує, тож взяти такі дані ніде.

З початку вакцинальної кампанії, багато наших читачів підозрювали міську владу в тому, що вона умисно не дає у статистиці кількість ушпиталених і померлих кременчужан, які були вакциновані. І ось, 28 жовтня, їх прохання нарешті взяли до уваги і у щоденній статистиці стали зазначати, скільки вакцинованих серед ушпиталених і померлих. Зазначимо, що з того часу у статистиці жодного разу не було випадку смерті вакцинованого. Це обурило кременчужан ще більше - вони переконані, що такі випадки просто замовчуюються.

Ми регулярно отримуємо такі звинувачення у коментарях чи повідомленнях:

Проблема у тому, що не було ще жодного читача, який би погодився надати нам докази таких випадків. На запитання щодо статистики у влади завжди одна і та ж відповідь - вона вірна, серед померлих вакцинованих не було. Щоб довести протилежне, необхідно розбирати кожен окремий випадок. Для цього необхідно мати персональні дані такої людини. Родичі, зазвичай, не згодні їх давати.

Тож ми розшукуємо тих, хто готовий розповісти про випадки зі своєї родини.

Якщо хтось з ваших родичів був повністю вакцинованим, після його другої вакцини пройшло більше 14 днів, і він помер від коронавірусу після 28 жовтня (до того у статистиці вакцинованих взагалі не відображали), а ви готові надати нам його дані і розповісти про те, що сталося - напишіть нам будь-яким зручним для вас способом.

У повідомленні вкажіть:

прізвище і ім'я померлого (воно не буде використовуватись у публікації, лише для перевірки даних);

дату другої вакцинації і вакцину (якщо вона вам відома);

дату і причину смерті;

ким він вам приходився і свій номер телефону для зв'язку.

Як нам можна написати:



