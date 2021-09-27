Скандал у ОПЗЖ: Ілля Кива «виганяє» з партії депутата Полтавської облради Руслана Телятника

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 985 Коментарів: 3

Сам Телятник у відповідь заявив, що «Кива ніхто і звуть його ніяк»

Кива знайшов «зрадників» у ОПЗЖ

У Полтаві розвивається скандал у лавах ОПЗЖ. У місті з`явився намет з логотипом партії ОПЗЖ, де роздають листівки із прізвищами тих, хто, на думку нардепа Іллі Киви, є зрадником. Таке повідомлення та фото з'явилося у телеграм-каналі «Фонтан за мільйон». У «зрадники», за версією Киви, потрапив і кременчужанин, депутат Полтавської облради Руслан Телятник.

«...зрадники Опозиційної Платформи — За Життя» виключені з нашої партії і будуть позбавлені депутатських мандатів», - йдеться у виданні, яке роздають від імені ОПЗЖ.

Чи дійсно в обласній організації конфлікт — і Руслана Телятника виключають із лав партії? «ТелеграфЪ» зв'язався з Русланом Телятником та отримав його коментар. Про газети Киви та намети він уже був обізнаний, хоча й перебуває нині на відпочинку.

За словами Телятника, Кива не має жодного відношення до голови обласної ОПЗЖ, і всі його бажання виключити когось із лав партії - «примхи» самого Киви.

- Виключити з партії — це нереально і неможливо. Чому? Тому що Кива ніхто і звуть його ніяк... Я йому сказав: по-перше, нехай вивчає регламент і дії згідно з законом. По-друге, побігли всі люди від нього — це депутати Полтавської районної ради, депутати різних рівнів. Але я ніколи не писав заяву, щоб вступити в групу Іллі Киви, яку очолює Олег Кондратьєв. На цій сесії (Полтавської облради — ред.) я розповім їм все, розкладу все по поличках. Кива не має ніяких повноважень для того, щоб когось виключити з партії (або депутатства) або включити. .. Є лідер — Юрій Бойко, і тому йому вирішувати, кого виключати з партії , а кого не виключати. І нехай Кива не має ілюзій, його ніхто не поважає... Він намалював собі якісь ілюзії, що має відношення до Полтавщини. Але його «хочеться» може не співпадати з дійсністю, - прокоментував Руслан Телятник.

Не поділили Карлівку

Підґрунтя скандалу в ОПЗЖ Полтавщини за участю Киви — його відеозвернення про те, що він хотів сформувати команду на перевибори до Карлівської міської ради. Oднак, за словами Киви, голова Полтавської обласної організації партії (кременчужанин — ред.) Олег Сазонов, з відома співголови Стратегічної ради партії Юрія Бойка, продав франшизу ОПЗЖ місцевому бізнесмену. Про цей скандал з тим, як «не поділили» Карлівку, писало видання «Полтавщина», розмістивши відео зі зверненням Киви до Бойка на своєму ютуб-каналі.

Зокрема, Кива заявляє, що Карлівку віддали в «зону відповідальності» крилу партії, яке представлене співголовами Стратегічної ради Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем (а не крилу, яке представлене Сергієм Льовочкіним та Юрієм Бойком). Сам Кива належить до крила Медведчука-Рабиновича.

- Сазонов, який є вашим представником і номінально де-юре керівником області продав франшизу нашої партії місцевому бізнесмену? У мене питання: що мені потрібно сказати чи зробити, щоб моя діяльність не обнулялася комерційними діями окремих під***сів? - заявив Кива.

«За нашою інформацією, «місцевий бізнесмен» зі звернення нардепа — це Юрій Кобченко, який у 2020 році невдало балотувався депутатом в облраду від «Слуги народу», - пише «Полтавщина».

Натомість Руслан Телятник каже, що Кива не має жодного відношення до обласної організації ОПЗЖ, яку очолює Олег Сазонов, а в самій організації ніякого конфлікту немає. Згодом Телятник знову зв'язався з нами, щоб висловити свою «особисту думку» про Киву (мовою оригіналу):

- Кива - дивний персонаж. Людина, яка, по переконливим свідченням ряду ЗМІ і опублікованих документів, звертався за допомогою до психіатрів. А ще він фігурант ряду кримінальних справ. Тобто Кива - це або діагноз, або Кримінальний Кодекс. Можливо, те й інше разом. Більше він ніяк не відомий. А я не лікар, щоб коментувати діагноз або поведінку хворої людини. І я не прокурор, щоб коментувати його кримінальні витівки. Зазначу одне: цей феєричний... персонаж регулярно протиставляє себе суспільству. Тому конфлікт з Державою для нього неминучий.

Раніше про діагноз Киви (справжній або як відмазку в суді за хабар) йшлося в розслідуванні «Наших грошей» .

Судячи із того, як публічно посварилися члени ОПЗЖ, продовження внутрішньопартійного скандалу на сесії Полтавської облради неминуче.