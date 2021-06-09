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Помер Валерій Моцарь, керівник фірми «Європабуд»

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 5 818 Коментарів: 2

 

Життя обірвала хвороба

У місті на 51 році життя помер відомий будівничий Валерій Моцарь, керівник успішної фірми «Європабуд». Про це повідомив віцемер з будівництва Дмитро Кравченко. Життя Валерія Моцаря обірвала раптова хвороба з важкими ускладненнями.

Валерій Моцарь був відповідальним керівником, хорошим організатором бізнесу. Його фірма «Європабуд» відома зведенням комфортних житлових будинків, вона ж займалася реконструкцією парку «Придніпровський». Крім того, Валерій Моцарь побудував готель «Гелікоптер», брав участь у різних будівельних проєктах міста, зокрема — облаштуванні нових зупинок.

ТЪ висловлює співчуття родині померлого.

9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: некролог Європабуд
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Коментарі: 2

283
ulyanov:
Сьогодні, 11:06

Дуже світла людина. Царство небесне 


42 1
23
Крошки абсурда:
Сьогодні, 12:59

Замечательный человек, бизнесмен и руководитель. Большая утрата для города. Царство небесное 


14 1

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