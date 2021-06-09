Помер Валерій Моцарь, керівник фірми «Європабуд»

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 5 818 Коментарів: 2

У місті на 51 році життя помер відомий будівничий Валерій Моцарь, керівник успішної фірми «Європабуд». Про це повідомив віцемер з будівництва Дмитро Кравченко. Життя Валерія Моцаря обірвала раптова хвороба з важкими ускладненнями.

Валерій Моцарь був відповідальним керівником, хорошим організатором бізнесу. Його фірма «Європабуд» відома зведенням комфортних житлових будинків, вона ж займалася реконструкцією парку «Придніпровський». Крім того, Валерій Моцарь побудував готель «Гелікоптер», брав участь у різних будівельних проєктах міста, зокрема — облаштуванні нових зупинок.

ТЪ висловлює співчуття родині померлого.