У мерії вдруге внесли корективи у графік відключення гарячої води. На засідання виконкому сьогодні, 23 квітня, винесли проєкт рішення про внесення змін до графіку ремонту теплових мереж міста та відключення гарячої води.
Відповідно до оновленого графіка, профілактичні ремонти розпочнуться з 5 травня (попередній варіант передбачав 26 квітня). Графік змінили у зв'язку з тим, що через холодну погоду до 30 квітня не вимикатимуть опалення у школах та дитсадках. І залежно від погоди цей термін може бути подовжений.
Черговість відключень не змінюється. Першими відключать нагірну частину міста, Раківку, частину Крюкова та об’єкти від локальних котелень. При цьому профілактичні роботи на Раківці будуть затяжними — вони за графіком триватимуть аж до 30 вересня.
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Нагірна частина міста та квартали 305, 274, 278
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з 5 травня до 4 червня
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Центральна частина міста та квартал 101
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з 7 червня до 25 липня
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Молодіжний
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з 26 липня до 29 серпня
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Раківка
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з 5 травня до 30 вересня
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Тепломагістралі від котельні кварталу №176 на вул. Маршала Говорова, 28-а
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з 1 липня до 30 липня
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ТЕЦ – КрАЗ та квартали 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)
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з 30 серпня до 30 вересня
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Тепломагістралі від котельні кварталу 17 на вул. Приходька
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з 1 червня до 30 червня
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Тепломагістралі від котельні кварталу 142-143 на вул. Мічуріна
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з 2 серпня до 31 серпня
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Тепломагістралі від котелень кварталу № 620 на вул. Івана Приходька, 101-а,
Пождепо на вул. Ковальській, 32-А
ЗОШ № 7 на вул. Пілотів, 43-А
Школа-інтернат № 21 на вул. Чкалова, 217-А
Управління зрошувальних систем на вул. Цілиноградській, 3-Б
Хлібна база на вул. Кондратюка, 7-Б
ЗОШ № 24 (І) на просп. Полтавському, 11
ЗОШ № 29 на вул. Республіканській, 76
ЗОШ № 2 на вул. Б. Хмельницького, 66
ДНЗ № 4 на вул. Соломії Крушельницької 4
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з 5 травня до 10 вересня