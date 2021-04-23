Кременчужан ще «побалують» гарячою водою: відключення розпочнуться у травні (оновлений графік)

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 1 005

Тепломагістралі виводитимуть у ремонт пізніше, бо не вимикатимуть опалення у дитсадках та лікарнях

У мерії вдруге внесли корективи у графік відключення гарячої води. На засідання виконкому сьогодні, 23 квітня, винесли проєкт рішення про внесення змін до графіку ремонту теплових мереж міста та відключення гарячої води.





Відповідно до оновленого графіка, профілактичні ремонти розпочнуться з 5 травня (попередній варіант передбачав 26 квітня). Графік змінили у зв'язку з тим, що через холодну погоду до 30 квітня не вимикатимуть опалення у школах та дитсадках. І залежно від погоди цей термін може бути подовжений.





Черговість відключень не змінюється. Першими відключать нагірну частину міста, Раківку, частину Крюкова та об’єкти від локальних котелень. При цьому профілактичні роботи на Раківці будуть затяжними — вони за графіком триватимуть аж до 30 вересня.





Оновлений графік відключення гарячої води



