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Листоноші не носитимуть пенсії, для виплат слід обрати банк з 1 вересня: роз`яснення кременчужанам

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 1 143 Коментарів: 4

 

Отримувати гроші на руки за місцем проживання з 1 вересня зможуть лише певні категорії, іншим слід обрати банк

Банк замість листоноші

Більшість пенсіонерів, які звикли отримувати пенсію на руки у листоноші або через поштові відділення «Укрпошти», до першого вересня цього року мають перейти до виплати пенсій через банк. Так передбачає урядова Постанова «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України» від 29.03.21 року.


Це означає, що кожен пенсіонер (за винятком певних категорій) до першого вересня має обрати один з уповноважених банків для подальшого обслуговування. Про особливості переходу від пошти на виплати через банк розповіли під час онлайн-конференції 20 квітня у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Полтавській області.


Як обрати банк? Повідомлять кожного пенсіонера

Як зазначив Володимир Тараторін, начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області, до першого червня кожен пенсіонер отримає індивідуальне повідомлення від Пенсійного фонду з рекомендаціями, як перейти від «Укрпошти» на обслуговування в банк. Заяви пенсіонерів про вибір банку прийматимуть центри обслуговування ПФУ в області, у тому числі для пенсіонерів організують виїзні прийоми в ОТГ.


Лист від ПФУ міститиме:

  • алгоритм дій з переходу на обслуговування в банк;
  • інформацію про найближче відділення банку до місця проживання конкретного пенсіонера;
  • інформацію про засоби зв'язку з найближчою установою Пенсійного фонду (адресу, телефони).


Не оберете банк самі — вас відправлять у «Ощадбанк»

У разі, якщо до першого вересня громадяни не зроблять вибір, надалі вони отримуватимуть пенсію через поточний рахунок в державному «Ощадбанку», відкритий за зверненням ПФУ. При цьому кожного одержувача додатково повідомлять про його рахунок в «Ощадбанку» та адресу відділення.


Потім пенсіонери зможуть будь-коли змінити уповноважений банк за власним бажанням.


Кому все ж носитимуть пенсію додому

Адресна доставка пенсій за місцем фактичного проживання залишиться для маломобільних груп, визначених Постановою КМУ.


Це такі категорії осіб:

  • люди з інвалідністю І групи;
  • особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;
  • особи, які досягли 80-річного віку;
  • одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.
  • Пенсіонери, які належать до цих категорій, можуть самостійно обрати, як отримувати пенсію, - або за місцем проживання, (через організацію, визначену ПФУ), або через банк. Організацію для доставки пенсій ПФУ визначить через конкурс. До конкурсу ці послуги, як і раніше, надаватиме «Укрпошта».


Третина пенсіонерів ще користується послугами пошти

За даними Головного управління ПФУ в Полтавській області, на даний час 64,8% пенсіонерів Полтавщини вже отримують пенсії через банк.


Решта ж (це третина) і досі користується послугами «Укрпошти». Для Пенсійного фонду її послуги обходяться дорого. Як зазначив Володимир Носенко, перший заступник начальника ГУ ПФУ в Полтавській області, лише для Полтавщини доставка пенсій коштує понад 9 млн грн на рік, в середньому по 70 гривень на кожного пенсіонера.


У ПФУ вважають, що банківське обслуговування буде й зручнішим для пенсіонерів, і допоможуть зберегти кошти фонду.


Наразі в області працює близько 20 банків, які пройшли конкурсний відбір та уповноважені державою на виплату пенсій. З повним переліком уповноважених банків можна ознайомитися на сайті ПФУ


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ПФУ
Теги: пенсії пенсіонери банк
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Коментарі: 4

320
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:13

Неужели пенсоту погонят с почты? Скрестим пальцы, господа :)


4 20
287
JJAbrams:
Сьогодні, 13:25

та неужели почта бросит все силы что бы предоставлять номрмально свои почтовые функции? (на самом деле нет)


2 0
2 945
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:16

Интересно как они в селах это реализуют?

Цитата: Kremen.Club

Неужели пенсоту погонят с почты? Скрестим пальцы, господа :)

***, им пенсию носили надом, чем они тебе насолили? Жаль твоих родителей, что так воспитали.


16 0
320
Kremen.Club:
Сьогодні, 15:57

Цитата: zzzzzz

Интересно как они в селах это реализуют?

Цитата: Kremen.Club

Неужели пенсоту погонят с почты? Скрестим пальцы, господа :)

***, им пенсию носили надом, чем они тебе насолили? Жаль твоих родителей, что так воспитали.

 

Я знаю, как им носили на дом, не раз и не два стоял с ними в одной очереди на почте. Дела надо делать в тех местах, которые для этого предназначены. Деньги в банке, а письма-посылки на почте. Если бы я мог в любом банкомате или отделении любого банка отправить/получить посылку, вопрос бы так остро не стоял.

 

Эх, еще бы за коммуналку ввалили заградительную комсу, гривен в 50, вообще бы красота была.


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