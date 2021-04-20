Листоноші не носитимуть пенсії, для виплат слід обрати банк з 1 вересня: роз`яснення кременчужанам

Отримувати гроші на руки за місцем проживання з 1 вересня зможуть лише певні категорії, іншим слід обрати банк
Більшість пенсіонерів, які звикли отримувати пенсію на руки у листоноші або через поштові відділення «Укрпошти», до першого вересня цього року мають перейти до виплати пенсій через банк. Так передбачає урядова Постанова «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України» від 29.03.21 року.
Це означає, що кожен пенсіонер (за винятком певних категорій) до першого вересня має обрати один з уповноважених банків для подальшого обслуговування. Про особливості переходу від пошти на виплати через банк розповіли під час онлайн-конференції 20 квітня у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Полтавській області.
Як зазначив Володимир Тараторін, начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області, до першого червня кожен пенсіонер отримає індивідуальне повідомлення від Пенсійного фонду з рекомендаціями, як перейти від «Укрпошти» на обслуговування в банк. Заяви пенсіонерів про вибір банку прийматимуть центри обслуговування ПФУ в області, у тому числі для пенсіонерів організують виїзні прийоми в ОТГ.
Лист від ПФУ міститиме:
У разі, якщо до першого вересня громадяни не зроблять вибір, надалі вони отримуватимуть пенсію через поточний рахунок в державному «Ощадбанку», відкритий за зверненням ПФУ. При цьому кожного одержувача додатково повідомлять про його рахунок в «Ощадбанку» та адресу відділення.
Потім пенсіонери зможуть будь-коли змінити уповноважений банк за власним бажанням.
Адресна доставка пенсій за місцем фактичного проживання залишиться для маломобільних груп, визначених Постановою КМУ.
Це такі категорії осіб:
За даними Головного управління ПФУ в Полтавській області, на даний час 64,8% пенсіонерів Полтавщини вже отримують пенсії через банк.
Решта ж (це третина) і досі користується послугами «Укрпошти». Для Пенсійного фонду її послуги обходяться дорого. Як зазначив Володимир Носенко, перший заступник начальника ГУ ПФУ в Полтавській області, лише для Полтавщини доставка пенсій коштує понад 9 млн грн на рік, в середньому по 70 гривень на кожного пенсіонера.
У ПФУ вважають, що банківське обслуговування буде й зручнішим для пенсіонерів, і допоможуть зберегти кошти фонду.
Наразі в області працює близько 20 банків, які пройшли конкурсний відбір та уповноважені державою на виплату пенсій. З повним переліком уповноважених банків можна ознайомитися на сайті ПФУ.