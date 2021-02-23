Бонні та Клайд по-кіровоградськи: на Кременчуччині чоловік та жінка скоїли розбійний напад на пенсіонера

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 183 Коментарів: 1

Обоє нападників мають кримінальне минуле; у разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Поліція розшукала двох жителів Кіровоградської області, які скоїли розбійний напад на 68-річного пенсіонера в одному із сіл Кременчуцької громади.





За інформацією Кременчуцького районного управління поліції та Управління карного розшуку, обоє нападників, 29-річний чоловік та 36-річна жінка, мають кримінальне минуле.





Так, до поліції Кременчука 22 лютого близько 10.00 за допомогою звернулися мешканці села. Вони повідомили, що в будинку невідомі здійснили розбійний напад на пенсіонера, який проживає віддалено у сільській місцевості та веде малорухливий спосіб життя після перенесеного інсульту.





На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. За місцем мешкання поліцейські побачили літнього чоловіка з тілесними ушкодженнями, який був зв’язаний та мав переохолодження. Потерпілого з травмами доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пенсіонера – середньої тяжкості.





У ході оперативно-розшукової операції оперативники відділення поліції №2 Кременчука, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, протягом кількох годин встановили осіб, причетних до нападу.





Начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук повідомив, як усе було за попередньою версією слідства. 21 лютого близько 21.00 чоловік та жінка зайшли до будинку пенсіонера, побили його, після чого зв’язали руки кабелем, а ноги – велосипедною камерою. Нападники забрали 2000 грн та два мобільні телефони, після чого зникли.





Наразі обоє фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.





За цим фактом триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини «Бонні та Клайду» загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.