Покусились на святое: во сколько обходился «самый вкусный» пломбир по 10 копеек

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Дисклеймер: приведенный ниже текст – мои мысли на тему и не претендует на звание истины в последней инстанции. Если он оскорбит ваши чувства к колбасе, режиму или счастливой молодости – заранее прошу прощения. Он органичнее смотрелся бы на украинском, но написан на русском не случайно.

Зачем всё это





Для начала следует отметить, что автор ни дня не прожил в Советском Союзе, поскольку родилась в 93-м. Так что всё, что я знаю о «нерушимом», почерпнуто мною из воспоминаний родных или случайных людей, литературы, документалок и школьной программы. Информация эта крайне рознится, но в большинстве своём Союз в моём сознании представал, в основном, как жестокая, безжалостная, бедная и угнетающая система, в которой нельзя делать то, что ты хочешь, уехать туда, куда ты хочешь, говорить о том, о чем ты думаешь, и купить вещи или продукты, которые тебе нужны. Это следовало из рассказов моей мамы, работавшей медсестрой в Харькове, которую прессовали за наличие собственного мнения и стиля. Из рассказов моего отца, который 8 лет прослужил в ГДР и 12 в Союзе и мог сравнить. Из жизненной истории моего деда, ребёнка войны, который от сельского тракториста дошел по партийной лестнице до достаточно высокого поста в области, но всегда говорил, что независимость – это лучшее, что случилось с Украиной. Или истории моего тестя, который по выходным ездил из Кременчуга в Киев за маслом. И вот меня всегда удивляло, когда люди, игнорируя эту часть режима, с неимоверной теплотой вспоминают пломбир по 10 копеек и колбасу по 2,20, хотя это ещё можно понять, и мечтают восстановить былое «величие», вернув СССР.









Одна из главных опор советской мифологии – выдающаяся социальная справедливость, выраженная, в частности, в очень низкой цене жизни в нём. От бабушек-дедушек можно услышать, что это в 90-е народ обнищал, а при советской власти, пусть с очередями, но любой дворник мог дешево и качественно питаться и одеваться. Недавно я посмотрела видео в youtube, в котором СССРовские цены переводили на нынешний курс и сравнивали с ценой на продукты в России. Так что я подумала, что интересно будет сравнить цены с кременчугскими. Поэтому сегодня я покушусь на святое – попробую посчитать, настолько ли дёшево было жить в Советском Союзе – прямо там, где газировка с сиропом по 3 коп., проезд в общественном транспорте по 5, и 10 кг картошки за рубль. Хочу сразу предупредить, что, не считая отдельных исключений, Союз оказался очень дорогим для жизни местом в пропорции к средней зарплате, так что если вам дорого ностальгическое теплое воспоминание о том, как всё было легко и бесплатно – не читайте дальше.













Да разве ж это можно сравнивать!









Поскольку кроме того самого мороженого и колбасы цен я не знаю, для сравнения я буду использовать цены, которые мне назовут знакомые, жившие в 80-х, и каталог «Берёзки», просто потому, что он самый обширный, систематизированный и его легче найти. Да, для советского человека «Берёзка» - это недоступная мечта и привилегия избранных. Хотя там всего лишь сотня наименований, и сейчас любой магазин перекроет её на два порядка. Но, если вы помните цены в обычных розничных продмагах – можете по такому ж примеру пересчитать. Также сделаем вид, что дефицита не было и можно было просто прийти в любой магазин и купить что угодно.









Сегодняшние цены мы возьмем из каталога «Сильпо». Просто потому, что это не самый дешевый супермаркет и у них есть онлайн-доставка, а значит, цены на продукты в Кременчуге можно посмотреть в интернете. Выбирать будем цену выше среднего – дадим СССР фору. Цены на непродовольственные товары будем искать в гугле – подберем позицию, которую можно было бы купить за сумму, эквивалентную стоимости советского аналога.





Сравнивать советские плановые цены с сегодняшними рыночными непросто, поэтому для начала посчитаем среднюю советскую зарплату на 1980 год по сравнению со средней в Украине на 2020 (средней за 2021 ещё нет) и от их пропорции выведем цены. Сколько мог купить колбасы/утюгов/газировки/автомобилей/кефира средний советский человек по государственным ценам в сравнении с сегодняшними рыночными.





Зарплату на 80 год мы возьмем в 180 рублей, хотя на практике, она была немного ниже - 174 рубля по статистическому сборнику, но мы будем считать в пользу оппонента.





Средняя начисленная зарплата на декабрь 2020 года по госстату в Украине – 14 179 грн. После вычета налогов это 11 415 грн. То есть 11 415 в пропорциях к 180 – это 63 гривни за один тогдашний советский рубль.





Рассмотрим на примере масла: Цена масла сливочного крестьянского в 80-ом году – 3 руб. 50 коп. за килограмм. 3,5*63=220,5 грн/кг на наш сегодняшний курс. Можно ли за сравнимую сумму купить килограмм сливочного масла сегодня? Конечно можно! Масло сливочное «Яготинское» 82,5% в «Сильпо» стоит 51,99 грн за 200 г, значит, один килограмм его обойдется в 207,96 гривень.









Что сколько стоило









Литр кефира в 6 раз дешевле стакана сметаны





Не дешевые сейчас масло, кефир, сметана, яйца, сыр, кофе и морковь (из овощей в список попала только морковь просто потому, что её цену я смогла найти в интернете, - авт.) – всё это сейчас стоит дешевле, чем в Советском Союзе.





А вот дешевле оказались как раз те ностальгические хлеб, мороженое, колбаса, газировка и сигареты без фильтра.





А ещё том полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина за 65 коп. или 51 грн на наши деньги. Сегодня за них сложно электронную книгу купить, а то был массивный том в твёрдой обложке. Но были действительно очень дешёвые вещи – например, презерватив за 2 коп. Сегодня это было бы меньше 1,3 грн. Ровно столько же стоила ученическая тетрадь на 12 листов, а коробок спичек вполовину дешевле – 1 коп. или 63 коп. на сегодня. Хотя спички и сейчас столько же стоят, даже дешевле.









Вопросы без ответа: Как вообще такое может быть? Почему тетрадь равна двум коробкам спичек, а презерватив равен тетради? Почему газировка с сиропом из автомата стоила 3 коп. – всего 1,9 грн на наши деньги, а килограмм зернового кофе аж 45 руб или почти 3000 грн. Почему литр кефира почти в 6 раз дешевле стакана сметаны? Почему сливочное масло стоит дороже сыра? Почему за килограмм любительской колбасы по 2,9 руб можно 58 раз ездить на метро по 5 коп. или купить 26 эскимо по 11 коп или 14 раз сходить в кино по 20 коп.? Почему один поход в кино - это 2 кг картошки, но лишь одна четверть в шоколадке «Алёнка»?





Чем объяснялись такие дельты? Да ничем. Просто в плановой экономике деньги не выполняли функцию денег – цены не отражали рыночное равновесие. Цены на продукты просто выставляли и всё – госкомцен так решил.





Так что, в базе своей, не считая отдельных категорий, типа презерватива, Советский Союз – очень дорогое для жизни место в пропорции к средней зарплате.









Азбука в картинках





Но если вам кажется, что еда в пропорции к зарплате выходит не очень дорого, то дальше мы переходим к самому интересному – одежде, бытовой технике и автомобилям.









Насколько я поняла из рассказов, дефицит непродовольственных товаров был таков, что на его фоне дефицит продовольственных уже не казался настолько критичным.





Вещь в СССР Цена в СССР, руб. Цена в СССР, грн Цена сейчас, грн Аналог сейчас сапоги женские кожаные 70 4 410 4 400 дизайнерские кожаные сапоги от Kachorovska пальто мужское 220 13 860 12 600 пальто из шерсти мериноса Pierre Cardin туфли мужские 45 2 835 2 500 туфли GINO ROSSI трусы (плавки) мужские 2,5 157,5 100 Хлопковые трусы-плавки Reserved









Дешевые кожаные женские сапоги стоят столько же, сколько сегодня дизайнерская обувь Kachorovska. А отдать за них нужно было почти половину среднего советского заработка. А для учителя или молодого специалиста с окладом в 80-100 руб. это почти месячный доход.





Пальто мужское зимнее за 220 руб. на среднюю зарплату в 180 руб. В пропорции к текущим доходам – это 13 860 грн за обычное светло-серое пальто. В 12,6 тыс. грн сейчас обойдётся пальто из шерсти мериноса Pierre Cardin, но и менее премиальное шерстяное пальто можно купить и в 4 раза дешевле.





Мужские кожаные туфли за 45 руб. или 2 835 грн – ровно четверть среднего дохода. За 2,5 тыс. грн можно купить кожаные туфли GINO ROSSI, например. На сегодня вся одежда в Советском Союзе не просто недоступна, но и очень дорога.









Страшный и малоэффективный пылесос «Буран 3» стоил 42 руб. или 2 646 грн. Сейчас за эти деньги можно купить гораздо более тихий и удобный пылесос.





Радиоприемник «Океан» за 132 руб. вообще обошелся бы в 8 316 грн. За эти деньги можно акустическую систему Yamaha купить!





Холодильник «Днепр» за 2 250 руб. или 15 750 гривень – это эквивалент 2-метрового холодильника LG NoFrost.





A цветной телевизор «Рубин 707d» за 680 руб. почти 4 месячных зарплаты или 42 840 грн – эквивалент 75-дюймовой плазмы LG. Тут надо напомнить, что на начало 80-ых цветной телевизор – уже не чудо.









Но и чёрно-белый «Горизонт 104» недалеко ушёл – 525 руб. или 33 075 грн. За эти деньги можно купить плазму поменьше – 65-дюймовую Sony. Зачем чёрно-белый телевизор продолжали собирать в эпоху цветных, да ещё и за такие деньги? Благодарите госплан.













Техника в СССР Цена в СССР, руб. Цена в СССР, грн Цена сейчас, грн Аналог сейчас пылесос «Буран» 42 2646 2600 Пылесос без мешка SAMSUNG VC07R302MVP/UK радиоприемник «Океан» 132 8316 8 000 Samsung Sound Tower MX-T50 холодильник «Днепр»-2 250 15 750 15 732 Холодильник LG GA-B419SLJL цветной телевизор «Рубин» 680 42 840 42 500 Телевизор LG 75UN71006LC ч/б телевизор «Горизонт» 525 33 075 33 000 Телевизор Sony KD65XH8096BR2 Жигули ВАЗ-2101 5 605 353 115 356 400 Renault Logan ВАЗ-2121 Нива 10 300 648 900 426 195 Lada NIVA Luxe 2021 г.в.





Папа купил автомобиль!









Автомобили – это отдельная история. Машина и сейчас не каждому доступное удовольствие, но, если у вас есть на него деньги, вы достаточно просто можете пойти в автосалон и купить его. Советскому человеку достать автомобиль было ещё сложнее.





Для примера, ВАЗ-2101 Жигули – перерождённый Волжским заводом итальянский Fiat 124 1966 года, в неизменном виде выпускавшийся 18 лет, вплоть до конца 80-х – стоил 5 605 руб. или 353 115 грн. Сейчас чуть-чуть дороже можно взять, например, Renault Logan из салона.





ВАЗ-2121 Нива – самый дорогой тогда автомобиль в свободной продаже стоил 10 300 руб. или 648 900 грн. Текущая цена на «Ниву», вернее то, что сейчас является её наследником – 426 195 грн за машину 2021 года в максимальной комплектации. То есть в 1,5 дешевле, чем она стоила в Советском Союзе. На сегодня Hyundai Elantra Comfort 2020 г.в. или Kia Sportage Comfort 2020 г.в. обойдутся дешевле.













Разве мороженое того стоит?





Как я поняла, большинство продуктов стоили тогда дороже, чем сегодня, а люди вынуждены были постоянно отказывать себе в базовых потребностях, ещё и проходя через унижения очередями и необходимостью искать, как достать необходимые продукты. А чтобы одеть себя и семью и обставить квартиру с каким-то комфортом, типа холодильник/стиральная машина/телевизор, семье из 2 человек нужно было отказывать себе в базовых потребностях многие годы, чтобы просто накопить на технику.





И не надо забывать, что 180 рублей – совсем нескромная зарплата в 80-м году. Если вы учитель, библиотекарь, простой инженер или младший научный сотрудник одного из бесконечных НИИ, то такие деньги вы видели только во сне. А заработать какие-то дополнительные деньги почти невозможно – предпринимательство преследуется в уголовном порядке, если работать лучше, то больше не будут, а если пойдёте искать другую работу, то там зарплата будет точно такая же. И да, на эту зарплату можно было позволить себе сколько угодно мороженого, хлеба и газировки – но кроме этого нужно было ещё что-то есть, на чем-то спать и что-то на себя одевать.





А из-за таких мифов про Советский Союз люди начинают хотеть его вернуть и голосовать за ОПЗЖ, а я точно не хочу жить в мире, где запрещено предпринимательство, у всех одинаковые низкие зарплаты, а телевизор, который я не взяла бы и даром, стоит как четыре моих зарплаты.