«Підірвалися на 5 мінах встановлених у шаховому порядку»: Кременчук зустрічатиме загиблих героїв (оновлюється рух колони)

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Сьогодні, 17 лютого, до Кременчука привезуть тіла загиблих військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка, які загинули на Донеччині.









Президент України Володимир Зеленський повернувшись з ОАЕ обговорив деталі загибелі військових. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком.





- Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла, - йдеться у повідомленні.









Рух транспорту з загиблими кременчужанами вирушив додому:





Як повідомив Телеграфу Володимир Поляков транспорт із загиблими кременчужанами вже виїхав із Бахмута й направляється у сторону Кременчука.





12.00 - виїзд з Бахмута Донецької області. Колона виїхала, дорога жахлива, їдуть через Полтаву, де попрощаються з військовими й також сформують колону та супроводжуватимуть до Кременчука.

14.30 - колона під Ізюмом Харківської області





19.00 - частина кременчужан очікуватиме колону біля птахофабрики під Кременчуком. Оскільки В'ячеслав Олексієнко з Поток - мешканці Поток також вийдуть попрощатися з бійцем.





О 18.30 збір автоколони на штабі «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А, біля Крюківського мосту). Кременчужан забезпечать «жовто-блакитними» стягами, за необхідності - паливом.





Зустріч бійців біля знаку Кременчук на проспекті Полтавський (орієнтовний час приїзду 21-22 година).





Координатор автоколони Леонід Харченко (096-98-00-259).

Нагадаємо, що прощання завтра, 18 лютого. Час змінено: о 10.15 автоколона вирушить з моргу Першої лікарні, об 11.00 прощання у Міському палаці культури, а далі відспівування у Свято-Миколаївському соборі ПЦУ.



