Сьогодні Кременчук прощається з загиблими на Донбасі військовими (рух колони)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 5 330 Коментарів: 2











Фото: Артем Коваленко

У четвер 18 лютого у Кременчуці попрощаються із загиблими на донеччині військовослужбовцями. За попередньою інформацією прощання із загиблими бійцями 81 бригади Олександром Войтенком та Вячеславом Олексієнком заплановане на 18 лютого. Про це повідомив у фейсбуці кременчуцький активіст Леонід Харченко.









10.20 - виїзд автоколони з моргу Першої лікарні: вул Європейська - просп Свободи - Троїцька - 29 Вересня.

11.00 - прощання у Міському палаці культури;

12.20 - відспівування у Свято-Миколаївському Соборі, вул. 29 вересня.

В ід собору колона рухатиметься за маршрутом: вул. Троїцька - Перемоги - Соборності - просп Свободи й до цвинтаря.

13.50 - поховання на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.





- У разі будь-яких змін буде надана відповідна інформація. У кого є можливість взяти участь у траурній автоколоні прохання надати інформацію за номерами телефонів (096)-980-02-59 або (066)-600-83-07, - зазначив леонід Харченко.





Прощання в МПК





Відспівування у Свято-Миколаївському Соборі





Загиблі на Донбасі бійці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, – Зеленський





Слідчі розглядають три версії загибелі трьох військовослужбовців, двоє з них - кременчужани - рядовий Вячеслав Олексієнко і капітан Олександр Войтенко) зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.





За його словами, підрив міг статися через: