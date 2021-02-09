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Топ новина, Кременчук

Сьогодні Кременчук прощається з загиблими на Донбасі військовими (рух колони)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 5 330 Коментарів: 2

  

Прощання відбудеться у Міському палаці культури та Свято-Миколаївському соборі 
Фото: Артем Коваленко

У четвер 18 лютого у Кременчуці попрощаються із загиблими на донеччині військовослужбовцями. За попередньою інформацією прощання із загиблими бійцями 81 бригади Олександром Войтенком та Вячеславом Олексієнком заплановане на 18 лютого. Про це повідомив у фейсбуці кременчуцький активіст Леонід Харченко.


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  • 10.20 - виїзд автоколони з моргу Першої лікарні: вул Європейська - просп Свободи - Троїцька - 29 Вересня.
  • 11.00 - прощання у Міському палаці культури;
  • 12.20 - відспівування у Свято-Миколаївському Соборі, вул. 29 вересня.
    В    ід собору колона рухатиметься за маршрутом: вул. Троїцька - Перемоги - Соборності - просп Свободи й до цвинтаря.
  • 13.50 - поховання на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.


- У разі будь-яких змін буде надана відповідна інформація. У кого є можливість взяти участь у траурній автоколоні прохання надати інформацію за номерами телефонів (096)-980-02-59 або (066)-600-83-07, - зазначив леонід Харченко. 


 

Прощання в МПК


 

Відспівування у Свято-Миколаївському Соборі


Загиблі на Донбасі бійці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, – Зеленський


Слідчі розглядають три версії загибелі трьох військовослужбовців, двоє з них - кременчужани - рядовий Вячеслав Олексієнко і капітан Олександр Войтенко) зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.


За його словами, підрив міг статися через:

  • порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;
  • теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;
  • недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна військові АТО ООС
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Коментарі: 2

517
mangust-1:
Вчора, 07:46

Зауважте,що співвідношення винуватості :-наші військові-російсьські найманці дорівнює 2:1.

Нелох в своєму репертуарі.


25 18
464
Кавоман:
Сьогодні, 13:36

Цитата: mangust-1

Зауважте,що співвідношення винуватості :-наші військові-російсьські найманці дорівнює 2:1.

Нелох в своєму репертуарі.

І це при тому, що одразу (одразу) спрацювало 5 (п'ять) протитанкових (протитанкових) мін.

А ще приблизно такий випадок був восени 2019 року.


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