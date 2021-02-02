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Топ новина, Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Сьогодні в «Укравтодорі» підпишуть угоду на будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці (трансляція)

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 4 208 Коментарів: 13

 

Договір підпишуть з переможцем тендеру – турецькою компанією «Догуш»

 

У понеділок, 8 лютого о 12:00, в «Укравтодорі» відбудеться підписання договору із компанією-переможцем тендеру на будівництво Кременчуцького мосту. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка проводила тендер.


 

Нагадаємо, переможцем тендеру визнано турецьку компанію DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.(«Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті»). Остаточна вартість будівництва – 11,3 млрд грн.

 

У Службі автомобільних доріг Полтавської області нагадали про умови будівництва. Турецький підрядник реалізовуватиме проєкт за системою design-build: він і проєктуватиме конструкцію, і будуватиме її.

 

«Новий міст стане довгоочікуваною альтернативою Крюківському мосту, який звели ще у 1872 році, і який давно не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області. Ця переправа сьогодні перебуває в аварійному стані. Подальше руйнування Крюківського мосту загрожує транспортним колапсом Центральній Україні, адже через нього проходять дві дороги державного значення: М-22 Полтава – Олександрія та Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя та залізнична гілка», - сказано у повідомленні Служби.

 

Зазначимо, що власник Крюківського мосту – «Укрзалізниця» не визнала міст аварійним, і (посилаючись на власні акти обтежень) запевняє, що він придатний до експлуатації.

 

Яким буде новий міст?

Загальна довжина його становитиме понад 3 км. Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок на різних рівнях.

 

Про те, коли стартує будівництво Кременчуцького мосту та скільки знадобиться часу на те, щоб ним зміг поїхати транспорт, організатори пообіцяли повідомити  на заході.

 

Зауважимо, що до цього часу немає повної інформації, як фінансуватиметься будівництво об’єкту. Адже цей проєкт не закладений у Держбюджет-2021.

Нагадаємо, політики «будують» міст у Кременчуці вже 32 роки. Про історію всіх мостобудівних обіцянок читайте тут (матеріали, починаючи з 2006 року).


Сюжет: Будівництво нового мосту у Кременчуці

8
Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст будівництво новий міст новий міст у Кременчуці

Коментарі: 13

33
aleks:
Сьогодні, 11:19

знаю, все слабо верят в это. но контракт есть контракт. похоже, мы на один шаг ближе к мосту. даже если Малецкий и юноша из СН будут пиарится, у нас будет мост.
боже, неужели на старом мосту будет меньше пробок?


8 12
211
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 11:58

Цитата: aleks

знаю, все слабо верят в это. но контракт есть контракт. похоже, мы на один шаг ближе к мосту. даже если Малецкий и юноша из СН будут пиарится, у нас будет мост.
боже, неужели на старом мосту будет меньше пробок?

согласен, неважно сколько Малецкий и племяш шаповалова будут пиариться на теме моста, главное , что пиар будет, а значит наивная толпа на выборах будет продолжать ставить галки за этих двух некоррупционеров!
Кстати, малецкий, как хозяин города, должен в последний раз сделать свой проект моста, потому что негоже, чтобы какие-то американсы турки делали проекты НАШЕМУ родному православному мостику!. Дипутатики должны срочно выделить пару лямов на это важное дело! Турецкий проект непройдёт! нопасаран smile


8 9
259
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:39

кина не будет?


3 4
651
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 13:40

судя по тому, как в стране у нас строятся дороги, мост новый будет для гужевого транспорта пригоден, скорее всего. Но если действительно построят - будет здорово! 


3 6
44
1
Марина Василенко:
Сьогодні, 13:52

Ура! Скоро начнут постройк моста! 


1 9
59
Александр Кириленко:
Сьогодні, 13:55

Укрзализниця офигели вкрай..в смысле не аварийный


3 4
270
JJAbrams:
Сьогодні, 13:56

хехе, ща можна потролить порохоботов.

Шо вы там 27% клоуны?

Мост - остальные ***, а он уже на стадии заключения контракта

ТВ руского мира - он ***, а зеленый закрыл.


4 12
455
Кавоман:
Сьогодні, 14:10

Цитата: JJAbrams

хехе, ща можна потролить порохоботов.

Шо вы там 27% клоуны?

Мост - остальные ***, а он уже на стадии заключения контракта

ТВ руского мира - он ***, а зеленый закрыл.

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2 6
33
Ludmila_love:
Сьогодні, 14:10

Все таки новому мосту быть...наконец-то этот вопрос решили. 


1 11
455
Кавоман:
Сьогодні, 14:22

Коли дехто буде стрибати до стелі з думкою про новий міст, пам'ятайте про таке:

"Найцікавіше – 2020 рік. Дані з офіційного листа Укравтодору.
Виявляється, за весь минулий рік грандіозного «будівництва» Зеленського бюджетом у 120 млрд грн на об’єктах будівництва, реконструкції, капітального і поточного середнього ремонтів завершено в верхньому шарі лише 3 357,6 км автошляхів!
Ще раз: 3 357 км!!! Не 6 500, не 4 200, не 4 000, не 3 900, а 3 357 км!
Вартістю 120 млрд грн!
Коли за весь період 2016-19 рр. платники податків витратили на дороги 115 млрд грн і отримали 9 250 км якісних доріг."


4 2
211
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 14:26

Цитата: Ludmila_love

Все таки новому мосту быть...наконец-то этот вопрос решили. 

зря мы ругали нашего виталика!! а ведь это всё благодаря   меру-труженику виталию валериевичу малецкому! Все предыдущие мэры только ***, а он взял и начал строить! 


1 6
50
GAndy:
Сьогодні, 15:09

Цитата: Кавоман
Ще раз: 3 357 км!!! Не 6 500, не 4 200, не 4 000, не 3 900, а 3 357 км! Вартістю 120 млрд грн! Коли за весь період 2016-19 рр. платники податків витратили на дороги 115 млрд грн і отримали 9 250 км якісних доріг."

 

Шикарно!


2 2
2 618
zzzzzz:
Сьогодні, 15:19

Цитата: Кавоман
стрибати до стелі з думкою про новий міст
кто - эти-
Цитата: JJAbrams
он уже на стадии заключения контракта
, им не хватает сил дочитать статью

немає повної інформації, як фінансуватиметься будівництво об’єкту. Адже цей проєкт не закладений у Держбюджет-2021.

, то бесполезно мордой в цифры, то сложно для них, там всё проще-пошел в холодильник, жрачка есть- хорошо живем, зе молодец. Открыл холодильник - жрачки нет, плохо живем зе козел. Человеки желудки не привыкли мыслить.


1 4

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