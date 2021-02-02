Українцям скасували паперові трудові книжки: новий закон

6.02.2021, 13:47 Переглядів: 6 072

Паперова книжка через 5 років стане «сувеніром»

Паперові трудові книжки поступово підуть у минуле. 5 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Новий закон відкриває шлях реформі обліку трудової діяльності працівника. І створить умови для автоматичного призначення пенсій та соціальних виплат. Отже, замість паперових трудових книжок, використовуватимуться дані електронних із Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. За цими даними обчислюватиметься й трудовий стаж, необхідний для призначення пенсій.





Як сказано у Пояснювальній записці до законопроєкту, її суть полягає у поступовій відмові від паперових трудових книжок, що в перспективі створить можливості для:

зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;

спрощення доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності;

врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;

усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Зокрема, новий закон вносить зміни до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законодавчих актів.



Передбачається п’ятирічний перехідний період для переходу на електронні трудові книжки. А саме: для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма).



Вносити відомості про трудову діяльність до Держреєстру слід через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України: підвантажувати скановані або оцифровані копії документів (трудової книжки, довідок тощо). Обов'язок вносити ці дані покладається на працівника і роботодавця, при цьому обов’язково накладення кваліфікованого електронного підпису.



Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати йому на руки під підпис оригінал паперової трудової книжки. При цьому також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.



Пенсії призначатимуться автоматично

Після переходу на електронні цифрові книжки пенсії призначатимуться автоматично (без особистого звернення особи) за наявності необхідного страхового стажу і при досягненні пенсійного віку. При цьому пенсія призначатиметься з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків, коли немає даних про стаж. Про таку «нестиковку» Пенсійний фонд повідомлятиме — майбутнім пенсіонерам надається можливість подати ці документи через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Якщо людина не подасть документи протягом 3 місяців, вважатиметься, що вона виявила бажання отримувати пенсію з більш пізнього періоду.



Зберігатиметься право відстрочення виходу на пенсію. І якщо людина продовжує офіційно працювати, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75%. У рамках автоматичного призначення пенсій також передбачено можливість визначення найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії за допомогою програмних засобів Держреєстру.



Уже зараз з інформацією, наявною в реєстрі застрахованих осіб, та електронними сервісами Пенсійного фонду України можна ознайомитися тут (потрібен кваліфікований електронний підпис або BankID).