Борги на 68 мільйонів: які кредити гаситиме Кременчук у 2021 році

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 502

У цілому борг міста за кредитами становить 397 млн грн – до 2030 року, із них 68 млн грн – на 2021 рік

Боргові зобов’язання міста на 2021 рік складають 68 мільйонів гривень. У цілому ж зобов’язання виконавчого комітету та комунальних підприємств за кредитами до 2030 року включно складають 397 млн грн. (Фактично це шоста частина річного бюджету міста.) Такі дані фігурують у «Програмі управління місцевим боргом бюджету Кременчуцької міської територіальної громадина 2021 рік», яка затверджена на останній сесії Кременчуцької міськради 26 січня.

Програма підготовлена департаментом фінансів виконкому з метою контролю за ризиками, у ній зазначено, що обсяг доходів міста достатній для виконання взятих зобов'язань. Нижче – перелік кредитів, які гарантувало місто.





Від початку три з них виплачуються виключно за рахунок місцевого бюджету (кредити для «Міськсвітла» і «Теплоенерго»),

за рештою надані гарантії – у тому випадку, якщо саме підприємство не справляється, платить бюджет. Втім, власними силами «тягне» кредит нині лише «Кременчукводоканал» - за рахунок тарифів.





Кредит на вуличне освітлення для КП «Міськсвітло»

Повна назва проєкту : «Технічне переоснащення та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області»

: «Технічне переоснащення та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області» Суть проєкту: встановленням сучасних світлодіодних вуличних світильників

встановленням сучасних світлодіодних вуличних світильників Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)

Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) Термін кредитування: 5 років (із 2016 по 2021)

5 років (із 2016 по 2021) Сума кредиту: 5,61 млн грн

5,61 млн грн Відсотки: 3% річних

3% річних Сума до сплати в 2021 році: 839,7 тис грн (із них 9,4 тис грн – відсотки, 830,7 тис грн – основна сума боргу)

Другий кредит на вуличне освітлення для КП «Міськсвітло»

Повна назва проєкту: «Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м. Кременчука».

«Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м. Кременчука». Суть проєкту: реконструкція системи вуличного освітлення.

реконструкція системи вуличного освітлення. Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО).

Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Термін кредитування: 5 років (із 2020 по 2025).

5 років (із 2020 по 2025). Сума кредиту : 13 млн грн.

: 13 млн грн. Відсотки: 3% річних.

3% річних. Сума до сплати в 2021 році: 2 млн 827,5 тис грн (із них 390 тис грн – відсотки, 2 млн 437,5 тис грн – основна сума боргу).





Кредит на нові котельні для Раківки для КП «Теплоенерго»

Повна назва проєкту: «Енергоефективна Раківка».

«Енергоефективна Раківка». Суть проєкту: будівництво двох котельних на Раківці загальною потужністю 44 мВт, із них 4 МВт – на біомасі (пелетах); поліпшення теплових мереж; будівництво ІТП (індивідуальних теплових пунктів та системи SCADA, яка поліпшить контроль та регулювання температури теплоносія.

будівництво двох котельних на Раківці загальною потужністю 44 мВт, із них 4 МВт – на біомасі (пелетах); поліпшення теплових мереж; будівництво ІТП (індивідуальних теплових пунктів та системи SCADA, яка поліпшить контроль та регулювання температури теплоносія. Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО).

Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Термін кредитування: 10 років (із 2020 по 2030).

10 років (із 2020 по 2030). Сума кредиту: 6 млн євро.

6 млн євро. Відсотки: 3% річних.

3% річних. Сума до сплати в 2021 році: 3 млн 485 тис грн.

Кредит на енергоефективне обладнання для КП «Кременчукводоканал»

Повна назва проєкту: «Проєкт розвитку міської інфраструктури».

«Проєкт розвитку міської інфраструктури». Суть проєкту: заміна обладнання (насосів та інш.) на енергоефективне.

заміна обладнання (насосів та інш.) на енергоефективне. Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Термін кредитування: 18 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода).

18 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода). Сума кредиту: 6 млн 528,7 тис доларів.

6 млн 528,7 тис доларів. Місцева гарантія за кредитом на 2021 рік: 3,2 млн грн.

Кредит на тролейбуси для КТУ

Повна назва проєкту: «Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук».

«Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук». Суть проєкту: купівля до 50 тролейбусів (реально – 40 звичайних та 8 з автономним ходом).

купівля до 50 тролейбусів (реально – 40 звичайних та 8 з автономним ходом). Кредитор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Термін кредитування : 12 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода).

: 12 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода). Сума кредиту: 8 млн євро.

8 млн євро. Місцева гарантія за кредитом на 2021 рік: 32,1 млн грн.





Нагадаємо, за цим кредитом місто минулого року взяло відстрочку у банку.





«Теплий кредит» для КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія»