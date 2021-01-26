Борги на 68 мільйонів: які кредити гаситиме Кременчук у 2021 році

У цілому борг міста за кредитами становить 397 млн грн – до 2030 року, із них 68 млн грн – на 2021 рік
Боргові зобов’язання міста на 2021 рік складають 68 мільйонів гривень. У цілому ж зобов’язання виконавчого комітету та комунальних підприємств за кредитами до 2030 року включно складають 397 млн грн. (Фактично це шоста частина річного бюджету міста.) Такі дані фігурують у «Програмі управління місцевим боргом бюджету Кременчуцької міської територіальної громадина 2021 рік», яка затверджена на останній сесії Кременчуцької міськради 26 січня.
Програма підготовлена департаментом фінансів виконкому з метою контролю за ризиками, у ній зазначено, що обсяг доходів міста достатній для виконання взятих зобов'язань. Нижче – перелік кредитів, які гарантувало місто.
Від початку три з них виплачуються виключно за рахунок місцевого бюджету (кредити для «Міськсвітла» і «Теплоенерго»),
за рештою надані гарантії – у тому випадку, якщо саме підприємство не справляється, платить бюджет. Втім, власними силами «тягне» кредит нині лише «Кременчукводоканал» - за рахунок тарифів.
Кредит на вуличне освітлення для КП «Міськсвітло»
- Повна назва проєкту: «Технічне переоснащення та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області»
- Суть проєкту: встановленням сучасних світлодіодних вуличних світильників
- Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)
- Термін кредитування: 5 років (із 2016 по 2021)
- Сума кредиту: 5,61 млн грн
- Відсотки: 3% річних
- Сума до сплати в 2021 році: 839,7 тис грн (із них 9,4 тис грн – відсотки, 830,7 тис грн – основна сума боргу)
Другий кредит на вуличне освітлення для КП «Міськсвітло»
- Повна назва проєкту: «Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м. Кременчука».
- Суть проєкту: реконструкція системи вуличного освітлення.
- Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО).
- Термін кредитування: 5 років (із 2020 по 2025).
- Сума кредиту: 13 млн грн.
- Відсотки: 3% річних.
- Сума до сплати в 2021 році: 2 млн 827,5 тис грн (із них 390 тис грн – відсотки, 2 млн 437,5 тис грн – основна сума боргу).
Кредит на нові котельні для Раківки для КП «Теплоенерго»
- Повна назва проєкту: «Енергоефективна Раківка».
- Суть проєкту: будівництво двох котельних на Раківці загальною потужністю 44 мВт, із них 4 МВт – на біомасі (пелетах); поліпшення теплових мереж; будівництво ІТП (індивідуальних теплових пунктів та системи SCADA, яка поліпшить контроль та регулювання температури теплоносія.
- Кредитор: Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО).
- Термін кредитування: 10 років (із 2020 по 2030).
- Сума кредиту: 6 млн євро.
- Відсотки: 3% річних.
- Сума до сплати в 2021 році: 3 млн 485 тис грн.
Кредит на енергоефективне обладнання для КП «Кременчукводоканал»
- Повна назва проєкту: «Проєкт розвитку міської інфраструктури».
- Суть проєкту: заміна обладнання (насосів та інш.) на енергоефективне.
- Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
- Термін кредитування: 18 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода).
- Сума кредиту: 6 млн 528,7 тис доларів.
- Місцева гарантія за кредитом на 2021 рік: 3,2 млн грн.
Кредит на тролейбуси для КТУ
- Повна назва проєкту: «Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук».
- Суть проєкту: купівля до 50 тролейбусів (реально – 40 звичайних та 8 з автономним ходом).
- Кредитор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
- Термін кредитування: 12 років (із 2009 по 2027, при цьому у 2016 укладалась додаткова угода).
- Сума кредиту: 8 млн євро.
- Місцева гарантія за кредитом на 2021 рік: 32,1 млн грн.
Нагадаємо, за цим кредитом місто минулого року взяло відстрочку у банку.
«Теплий кредит» для КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія»
- Повна назва проєкту: «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук».
- Суть проєкту: термомодернізація 66 будівель закладів освіти, медицини, культури.
- Кредитори: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду чистих технологій.
- Термін кредитування: 13 років (із 2018, при цьому використовувати зарезервований кредит розпочнуть лише з цього року).
- Сума кредиту: 7,5 млн євро (6 млн євро від ЄБРР та 1,5 млн євро – від та Фонду чистих технологій).
- Місцева гарантія за кредитом на 2021 рік: 26 млн грн.