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На Полтавщині маршрутка з пасажирами злетіла в кювет та перекинулася: є постраждалі

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 2 084 Коментарів: 3

 

Травми отримали дві жінки

На Полтавщині маршрутка з пасажирами злетіла в кювет та перекинулася. Яка повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28-го січня близько 9.00 на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району.


 


За кермом Mercedes Sprinter був 29-річний водій, який віз 13 людей. Внаслідок ДТП травми отримали дві жінки. Усі, крім одної пасажирки, змогли самостійно вибратися з понівеченої маршрутки. Жінку деблокували рятувальники. 


 


На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.


 

3
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі

Коментарі: 3

638
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:36

так они легко возбуждают эти дела на обычных людей... привлекали бы так дор. службы за дырявые дороги. Вчера на Власовку скатался... думал уверую и креститься начну... тихий ужас! 


16 0
979
antikola:
Сьогодні, 14:36

Очередной льотчикрезиналипучка.


3 8
15
Bars:
Сьогодні, 15:50

Цитата: VsegdaProtiv

так они легко возбуждают эти дела на обычных людей... привлекали бы так дор. службы за дырявые дороги. Вчера на Власовку скатался... думал уверую и креститься начну... тихий ужас! 

А от плохого состояния дорожного полотна ой как много неприятностей на трассах. 


2 0

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