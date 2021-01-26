На Полтавщині маршрутка з пасажирами злетіла в кювет та перекинулася: є постраждалі

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 2 084 Коментарів: 3

На Полтавщині маршрутка з пасажирами злетіла в кювет та перекинулася. Яка повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28-го січня близько 9.00 на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району.









За кермом Mercedes Sprinter був 29-річний водій, який віз 13 людей. Внаслідок ДТП травми отримали дві жінки. Усі, крім одної пасажирки, змогли самостійно вибратися з понівеченої маршрутки. Жінку деблокували рятувальники.









На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



