Порядок денний

Порядок денний

1. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо недопущення зростання цін на постачання і розподіл електричної енергії та природного газу.

2. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області єдиного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» та затвердження статуту в новій редакції.

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна.

4. Про затвердження нормативних документів з питань приватизації.

5. Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

6. Про внесення змін до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.

7. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».

8. Про затвердження Програми управління місцевим боргом Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.

9. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 24.12.2020 № 133, від 24.12.2020 № 134, від 24.12.2020 № 135, від 15.01.2021 № 45, від 15.01.2021 № 46.

10. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту Комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

11. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту Комунального підприємства «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

12. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

13. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» у новій редакції.

14. Про затвердження цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки».

15. Про затвердження Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

16. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту Комунального підприємства «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

17. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

18. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

19. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

20. Про внесення змін до найменувань та затвердження статутів та положень комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

21. Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

22. Про закріплення за управлінням молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на праві оперативного управління квартири № 1 по вул. Троїцькій, буд. 37А у м. Кременчуці.

23. Про виділення коштів на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти та здійснення капітальних ремонтів та реконструкції за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року.

24. Про перейменування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження Положення в новій редакції.

25. Про перейменування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження Положення в новій редакції.

26. Про перейменування Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження Положення в новій редакції.

27. Про затвердження міської Комплексної програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей на 2021-2025 роки у межах Кременчуцької міської територіальної громади.

28. Про затвердження Програми погашення кредиторської заборгованості та виконання зобов’язань минулих періодів, які не були профінансовані по Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, на 2021 рік.

29. Про затвердження Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Кременчуцької міської територіальної громади на 2015-2022 роки в новій редакції.

30. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального автотранспортного підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

31. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

32. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

33. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

34. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

35. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

36. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

37. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

38. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту Комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

39. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту Комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

40. Про внесення змін до найменування комунального підприємства «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради та затвердження Статуту в новій редакції.

41. Про включення до об’єктів житлового фонду комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартири № 51 у будинку № 39/41 по вулиці Ігоря Сердюка у м. Кременчуці, реєстрацію права власності.

42. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва на 2019-2023 роки».

43. Про затвердження уточненого Переліку вулиць, провулків, тупиків, проїздів, площ, парків та скверів Кременчуцької міської територіальної громади».