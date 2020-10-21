Як не втрапити у пастку обіцянок

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 662 Коментарів: 1

Європейські зарплати, пенсії, повернення заробітчан та усілякі пільги: які обіцянки кандидати до місцевих рад не зможуть виконати, бо навіть не мають на це повноважень

Вже цієї неділі ми підемо на виборчі дільниці, аби обрати мера та депутатів до місцевих рад. Одна з особливостей цьогорічної виборчої кампанії – мери можуть не подавати свої передвиборчі програми. У цьому випадку виборці мають обирати кандидата за «красиві очі» або аналізувати його вчинки, якщо він не новачок у політиці. А ЗМІ не можуть аналізувати програми партій, навіть якщо вони більше схожі на твори фантастів.









Та перед тим, аби не вірити сліпо тому, що написано у програмах, варто згадати, що входить до повноважень депутатів місцевих рад. І тоді стане зрозумілішим, які обіцянки заздалегідь приречені залишитися тільки на папері. Отже, що з обіцяного може стати індикатором популізму у програмі?









Підвищення зарплат





У нас місцеві вибори. А місцеві депутати не встановлюють рівень зарплат. Так, у програмах місцевих партій трапляються обіцянки підвищити заробітні плати до європейського рівня коштом місцевого бюджету, підвищити базову зарплату не нижче за три мінімалки. Проте встановлення рівня мінімальної зарплати, посадових окладів тощо не входить до компетенції міських рад. Але у програмах можна написати все, що завгодно. Особливо, коли вже є проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який передбачає, що у 2021 році зростуть зарплати вчителів шкіл. Рівень заробітної плати підвищуватимуть у два етапи – у січні та в липні. З липня 2021 року посадовий оклад вчителів має стати майже на 30% більшим, ніж станом на вересень 2020 року. Тож обіцянки місцевих політиків, що вони підвищуватимуть базові зарплати освітянам, виглядають дещо дивно.









Повернення заробітчан





Аби повернути заробітчан, знову ж таки, політики обіцяють гідні зарплати. Для цього подекуди пропонують розробити програми із роботодавцями, які приваблять людей чи не дадуть їм поїхати за кордон, стимулюватимуть бізнес збільшувати зарплати робітникам. Але заробітчан утримають лише зарплати європейського рівня чи наближені до них. Ви вже десь бачили депутатів, що домовляються із бізнесом про підняття зарплат простим робітникам? А до європейського рівня? Якщо так, повідомте: будемо раді почути історію успіху. Наразі ж середньомісячна зарплата, за прогнозними показниками, що враховуються при формуванні Держбюджету на наступний рік, – 13,6 тис грн.









Безоплатна освіта





І такі обіцянки лунають у програмах. Відкриваємо Конституцію. Цитуємо: «Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі». Тобто кандидати обіцяють зробити безкоштовним те, що і так безкоштовне за законом. Можливо, малось на увазі, що освіта зараз зовсім не безкоштовна: все одно постійно доводиться здавати на парти, подарунки, миючи засобі тощо? Проте тоді варто було б прописати конкретний пункт про «приберемо побори у школах». Але ми у програмах його не зустріли.













Виплати з міського бюджету пенсій та субсидій





Щодо можливостей міського бюджету виплачувати додаткові «плюшки», то варто поглянути на бюджетні реалії. Цьогоріч із боєм вибивали кошти на виплату доплати медичним працівникам, які були безпосередньо зайняті лікуванням пацієнтів із COVID-19. Зараз працівникам культури Кременчука таки не вистачає мільйона гривень на зарплату, бо підвищилася мінімалка та виник дефіцит коштів. Тобто «шкребуть по сусекам» навіть на необхідне.





Минулого року на субсидії, пільги та соцдопомогу державою призначалось 509,7 млн грн. А це практично четверта частина бюджету 2019 року: 2 млрд 623 млн грн. Тобто для призначення допомоги з виплати субсидій потрібні колосальні гроші, які навряд чи знайдуться у бюджеті, який із боєм виплачує зарплати працівникам культури, працівникам комунальних підприємств (такі, як КАТП 1628, «Теплоенерго» весь час дотують з бюджету).









Щодо виплат пенсій, то навіть цьогорічна «тисяча» від Зеленського довго йшла, бо щоб Пенсійний фонд розпочав виплати, Верховна Рада мала ухвалити відповідні зміни до Держбюджету. Тобто місцеві депутати не впливають ані на рівень пенсій, ані на самі виплати.









Відремонтуємо все





Будівництво доступного житла, нових дитсадків, доріг та мостів, модернізація усіх освітніх та лікарняних закладів, повальні ремонти тротуарів... Якщо ви зустрічаєте у програмі таку «Європу часів Відродження», будьте прискіпливі. Якщо згадати, то в місті за часів незалежності побудували лише один дитсадок, у кварталі 278. І той зводили десять років. 12 років тривав ремонт багатостраждального музею, і ще не завершений Вже не перший рік майже по всіх міських галузях видатки заплановані таким чином, аби «закривати» виплату зарплати та енергоносії. Кожного року є прогноз про можливий дефіцит коштів. Тож за які гроші провести глобальний ремонт Кременчука? Плани на бюджет наступного року також не оптимістичні. До міста цифри ще не довели, але якщо заглянути у реалії проєкту бюджету України-2021, то дефіцит — 279 млрд грн, інфляція — 7,3%. Тож звідки кошти на всі ці тотальні перебудови?







Податкові пільги





Якщо зустрічаються обіцянки податкових пільг для роботодавців, які працевлаштовують випускників вишів, то зауважимо, що місцеві органи самоврядування можуть встановлювати лише місцеві податки та/або збори. За даними Державної фіскальної служби, до місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок. До місцевих зборів належать - збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом, забороняється. Отже, перелік податкових пільг, які можуть подарувати місцеві обранці, доволі обмежений.











Дешеве кредитування





Підтримка через програми кредитування - це доволі сумнівна обіцянка. Адже не місцеві депутати вирішують, під який відсоток приватні банки позичатимуть кошти. Програми кредитування бізнесу приймаються на державному рівні, так само як і програми кредитування молодіжного житлового будівництва. Адже грошова компенсація за цю знижку, врешті-решт, надходить із державного бюджету.









Екологічний податок





Лунають обіцянки переглянути систему розподілу екоподатків, що надходять від підприємств. Проте зараз на державному рівні триває розгляд законопроєктів, що змінять принципи фінансування. Адже наразі кошти, що отримують від підприємств як екоподаток, майже не йдуть на екологію, а розчиняються у загальному бюджеті. Існує декілька версій нового законопроєкту. Тож як саме розподілятиметься екоподаток, скільки саме піде до місцевих бюджетів, ми дізнаємось дуже скоро. Проте це не є досягненням місцевих кандидатів у депутати.









Зменшення тарифів, підвищення рівня комунальних послуг





Як і привид нового мосту, ці обіцянки кожного разу чують виборці напередодні дня, коли треба ставити галочку у бюлетені. Проте варто згадати, як часто ті тарифи дійсно зменшували і як часто вони зростали? Так, нещодавно у Кременчуці і справді знизили тарифи на тепло та гарячу воду не віртуально, а реально. Проте тут на тарифи вплинуло зниження ціни на газ. І рішення про зниження тарифів чомусь ухвалили перед самісінькими виборами…





Натомість тарифи на воду, на вивезення відходів у місті стабільно зростали. Зараз ми говоримо про тарифи комунальних підприємств.











Повернути все, посадити всіх





Повернення вкраденого чи «бандити у тюрми» – це не компетенція місцевих депутатів. Так, вони можуть писати звернення до відповідних органів, піднімати ці питання. Проте всі кримінальні справи – компетенція правоохоронних органів, а повертають вкрадене судові виконавці за рішенням суду. Аж ніяк не депутати міських, обласних чи районних рад.







Реформування судової системи





Зустрічаються обіцянки контролювати чистоту рядів суддів чи запровадити систему мирових суддів, яких обирають жителі громади. Проте впровадження судової реформи в Україні триває понад три роки. А проєкт щодо запровадження інституту мирових суддів був на обговоренні Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Це, знов таки, не компетенція депутатів міських рад.



Наостанок нагадаємо, що фрази, які починаються зі «сприяти» чи «підтримувати», не несуть певної конкретики. І такі розмиті обіцянки важко виміряти у конкретних справах. Тож перш ніж віддати свій голос, варто проаналізувати, що з обіцяної манни небесної має шанс бути втіленим у життя.