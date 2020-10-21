Ну просто космос: що обіцяють перед виборами

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Театр, розвиток кіберспорту, друга пенсія, місцеві субсидії на комунальні послуги та перевірка на детекторі брехні всіх посадовців: все це пункти з програм партій, з якими вони йдуть на місцеві вибори. Що обіцяють кременчужанам цьогоріч?

25 жовтня кременчужани обиратимуть депутатів до міської, районної та обласної рад. Тож ми пропонуємо ознайомитись із передвиборчими програмами партій. Загалом їх 14. Наводимо стислий переказ того, що партії пропонують у своїх програмах, розміщених на сайті ЦВК. Адже за новим Виборчим кодексу, що набув чинності цього року, заборонено оцінювання передвиборчих програм партій. Тож ЗМІ не можуть робити аналітичні огляди. Навіть якщо деякі програми нагадують твори фантаста Рея Бредбері.





Наостанок хочемо нагадати, що цього року ми вперше обираємо не лише партію, а й конкретного депутата, що йде за її списком. Тож варто розглядати не лише програму партії, а й аналізувати дії кандидата, за якого плануєте віддати голос.







«Батьківщина»





Захистимо рідну землю. Гідна робота, розвиток трудового потенціалу. Кожен громадянин має користуватися безоплатними якісними медичними послугами. Підвищення заробітних плат медиків до європейського рівня коштом місцевого бюджету та додаткових ініціатив на державному рівні.





Підтримка та розвиток машинобудування, добувної та переробної промисловості.





Безоплатна освіта. Базова зарплата освітян не нижче за три мінімалки. Податкові пільги для роботодавців, які працевлаштовують випускників вишів.





Підтримка малих та середніх фермерських господарств.





Дороги європейського рівня.









«Свобода»





Зменшення комунальних платежів та підвищення якості послуг ЖКГ. Підтримка ОСББ. Інвестиції в ЖКГ. Відкритий бюджет.





Знищення корупційних схем розкрадання бюджетних коштів.

Впровадження екологічних проєктів. Збереження сінокосів та екологічно захисних смуг біля водойм. Побудова сміттєпереробного заводу. Створення пункту збору небезпечних відходів.





Обладнання міста камерами спостереження в режимі онлайн, а небезпечних ділянок доріг – світловими пішохідними переходами.





Контроль маршрутних перевізників.





Підтримка малого та середнього бізнесу через прозоре кредитування. Встановлення урн та туалетів європейського зразка.





Реконструкція та модернізація парків, озер, пляжів. Наземні та підземні паркінги.





Закупівля сучасного обладнання для медзакладів, ремонти. Безкоштовне харчування пацієнтів. Кварцові лампи в навчальних закладах.





Розвиток програм підтримки субвенціями з місцевого бюджету учасників бойових дій, людей з обмеженими можливостями, малозабезпечених.





Побудова театру, створення зелених кінотеатрів, табір військово-патріотичного виховання молоді, нові спортивні та дитячі майданчики.









«Голос»





Як звучить Україна? Сильно, часом – на весь світ… Людина – ось нота, якої не вистачає для справжньої гармонії в Україні.

Розробка політики власності, корпоратизація комунальних підприємств, створення наглядових рад, аудит.





Створення «Регуляторного Хабу», перегляд усіх регуляторних процедур. Підключення міста до Платформи ефективного регулювання.





Розробка програм із розвитку інфраструктури.





Гендерно-орієнтований проєктний підхід до управління бюджетом розвитку.





Розробка та впровадження міської програми з розвитку кіберспорту.









«Довіра»





Розробка з роботодавцями програми та системи заохочень, щоб висококваліфіковані кадри не їхали за межі області.





Модернізація шкіл та дитячих садків. Повне фінансування закладів позашкільної освіти. Підвищення якості медпослуг, належний рівень оплати праці медпрацівників. Спрямувати більший відсоток податку на доходи фізичних осіб та рентної плати за користування надрами до доходів місцевих бюджетів. Сприяти відновленню промисловості, машинобудування, високотехнологічного виробництва.





Ініціювати законопроєкт про створення Обласних дорожніх фондів. Кошти будуть акумулюватися в області, а не розподілятися з Києва.





Приваблення туристів з України та закордону, що дасть нові робочі місця та прославить нашу Полтавщину.





Перегляд системи розподілу екологічних податків, які сплачуються підприємствами області: 50% мають надійти до місцевих бюджетів та йти на екологію.









«Європейська Солідарність»





Залучення інвестицій у промисловість міста, модернізація виробничих потужностей, запуск нових підприємств. Підтримка місцевого товаровиробника через систему державних закупівель.





Збільшення робочих місць. Стимулювання підприємців та бізнесу для збільшення середньої заробітної плати працівникам. Відновлення інфраструктури.





Запровадження в місті системи моніторингу довкілля та сучасних екотехнологій на підприємствах.





Реконструкція полігону на Деївській горі.





Розроблення та впровадження державних програм «теплих кредитів» у будинках ОСББ та житловому секторі міста.





Запровадження відкритих майнових та земельних конкурсів і аукціонів. Комунальні підприємства будуть прибутковими та ефективними.





Модернізація шкіл, запровадження новітніх технологій в освіті. Будівництво нових садочків, розвиток системи позашкільної освіти та дозвілля. Відновлення та спорудження нових відпочинкових зон, дитячих і спортивних майданчиків, реконструкція парків.





Запровадження програм з модернізації медичних закладів. Боротьба з наркоманією, злочинністю.







«За майбутнє»





Розробка програми з заміни та модернізації міських інженерних комунікацій.





Термомодернізація в лікарнях, школах, дитячих садочках.





Капітальний ремонт доріг, вулиць, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів.





Сучасні комунальні тролейбуси та автобуси, тролейбусне сполучення через Крюківський міст.





Придбання комунальної техніки. Вчасно прибирати сміття, а взимку – сніг.





Освітлення вулиць з використанням енергоощадних світильників.





Модернізація систем водопостачання та водовідведення.





Зелені зони для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики в усіх мікрорайонах.





Місцеві медпрограми: пологові сертифікати, охорона материнства і дитинства, «Стоп-інфаркт», профілактика онкозахворювань,





«Доступна аптека».





Модернізація харчоблоків, санітарних кімнат та місць загального користування у садочках.





Соцпослуги людям поважного віку, сім’ям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, дітям.





Відеокамери в місцях найбільшого скупчення людей, закладах освіти.







ОПЗЖ





Якісні компослуги. Зменшимо грабіжницькі тарифи. Модернізуємо мережі постачання води, газу, тепла та електроенергії.





Очистимо Кременчук від сміття та сміттєзвалищ, облаштуємо прибудинкові території. Безперебійна подача електроенергії, води та тепла.





Податки від підприємств Кременчука – в місцевий бюджет. Нові робочі місця. Збільшимо обсяг інвестицій у розвиток міста.





Відремонтуємо дороги та мости, житловий фонд, утеплення будинків, збудуємо доступне житло, нові транспортні розв’язки.





Підтримаємо місцевих підприємців.





Відновимо комунальний транспорт, оновимо рухомий склад, підвищимо кількість пільгових посадкових місць.





Не допустимо закриття лікарень та скорочення медичних працівників. Відремонтуємо школи.





Доплати медикам, вчителям та вихователям дитячих садків. Допомога багатодітним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам, чорнобильцям та людям з особливими потребами. Місцеві субсидії на комунальні послуги.







«Партія простих людей Сергія Капліна»





Аудит роботи попередньої влади області. Повернення вкраденого. Зменшення кількості топ-чиновників. Знищення кумівства, чесні конкурси. Прямий телефонний та інший зв’язок простих людей з керівництвом області, депутатами. Щомісячна перевірка посадовців на детекторі брехні. Відеоспостереження у кабінетах керівників.





Ремонт усього: комунікацій, парків, будинків, дитячих майданчиків, доріг і тротуарів.





100% комунальний транспорт всій Полтавщині





Ревізія водоканалу та теплоенерго, максимальне зменшення тарифів. Націоналізація і далі комуналізація «Полтавагаз».





Захистити роботодавців та створення робочих місць з гідними зарплатами для простих людей.





Створення фонду «Здоров’я Полтавщини» для фінансової підтримки у лікуванні полтавців. Фінансова регулярна доплата медикам, підтримка медиків-пенсіонерів. Мережа комунальних аптек. Капремонт лікарень, амбулаторій. Діагностика моніторингу стану здоров’я кожного — від дитсадка до пенсіонера.





Премія родинам, де діти успішно навчаються.





Гарантія працевлаштування після вишу/ПТУ.





«Серйозні доплати» вчителям до заробітної плати.

Дешеві кредити на житло молодим сім’ям.





«Друга» пенсія для пенсіонерів із низькою пенсією…







«Пропозиція»





Референдуми за народною ініціативою та ініціативою муніципалітету.





Селективні податки: щоб громадяни могли обирати, на благоустрій чого саме підуть їхні кошти.





Контроль громадян над місцевим самоврядуванням: відкриті реєстри комунального майна, публічне й відкрите управління комунальними підприємствами.





Мирові судді, яких обирають жителі громади (займаються розглядом цивільних справ із малою сумою позову, проступків).





Муніципальна варта та шериф.





Прямі бюджетні відносини між громадою і державою. Екологічний контроль і екологічний збір на муніципальний рівень. Азартні ігри та лотерею під контроль громади. Співфінансування державою і муніципалітетом, із правом залучення приватних інвестицій ПТУ, муніципальної освіти для дорослих, перепідготовки кадрів, вторинної меддопомоги.







«Радикальна партія Олега Ляшка»





Партії болить українське село. Тому вона за:





Відновлення мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Підтримку середнього та малого фермерства, дотації з бюджету на утримання худоби та придбання сільгосптехніки.





Захист вітчизняного виробника. Сприяння створенню виробничих потужностей на місцях.





Збільшення % частки від ренти до місцевих бюджетів від видобутку газу, нафти тощо. Покращення матеріально-технічного забезпечення шкіл, збереження закладів охорони здоров’я у сільській місцевості.





Соціально-правовий захист учасників бойових дій, ветеранів праці, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних родин та людей із обмеженими можливостями.





Впровадження обласної програми відродження села. Програма підтримки і розвитку спорту та фізичної культури.







«Рідне місто»





Зростання доходів кременчужан за рахунок забезпечення стабільної роботи підприємств і залучення інвестицій для їх модернізації.





Перетворення Кременчука на високотехнологічний індустріальний центр, створення в місті ІТ-кластеру.





Створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу.





Екоконтроль, озеленення міста, розчищення річок, озер, облаштування та впорядкування пляжів і місць відпочинку.





Розробка нової міської програми боротьби з амброзією





Забезпечення кременчужан чистою питною водою.





Прозоре формування комунальних тарифів, допомога ОСББ з міського бюджету





Будівництво сучасної котельні на Раківці.





Благоустрій прибудинкових територій, прибирання території міста, своєчасне вивезення сміття. Ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, очищення водовідвідних каналів.





Сприяння будівництву нового мостового переходу через Дніпро та об’їзної дороги.





Відродження Кременчука як потужного залізничного вузла.





Створення в місті мережі велосипедних доріжок, стоянок, пунктів прокату.





Освітлення всіх вулиць та дворів. Доступність транспорту у годину-пік, недопущення зростання тарифів на проїзд.





Збереження та розвиток освітніх закладів, медзакладів, підтримка закладів культури, ДЮСШ тощо.





Адресна допомога ветеранам, справедливий розподіл ліків. Відкриття будинку-інтернату для людей похилого віку.





Створення системи відеоспостереження у місті.









«Сила і честь»





Створити робочі місця, повернути заробітчан, боротьба з корупцією. Демонополізація, деолігархізація, деофшоризація, дерегуляція, детінізація.





Розвиток IT-галузі.





Земельна реформа.





Викорінення корупції в оборонній сфері. Створення дієвого міністерства ветеранів.





Контроль за чистотою рядів суддів.





Сучасна освіта, доступна медицина, соцпідтримка вразливих верств.









«Слуга народу»





Будівництво нових доріг і мостів.





Створення і розвиток високотехнологічних підприємств, нові робочі місця, гідна зарплата.





Раціональне використання природного газу та нафти.





Діджиталізація, автоматизації управління,





Чисте довкілля, зручна соціальна інфраструктура, якісна медицина, боротьба зі злочинністю та корупцією.







«Партія Шарія»





Контроль за якістю надання послуг управляючими компаніями міста. Аудит діяльності КП.





Розпуск комунальних ЗМІ, які використовуються для особистого піару керівників.





Протидія незаконному спалюванню сміття у приватному секторі.





Викорінення амброзії. Перегляд системи збору сміття. Ремонт внутрішньоквартальної території. Ремонт важливих транспортних вузлів лише у нічний час.





Будівництво котельні для Раківки. Заміна вуличних ліхтарів на LED. Дорожні знаки, розмітка, пішохідні переходи. Реконструкція, старих комунальних будівель під здачу в житлову оренду. Проєкт ремонту водопроводів. Створення вільної економічної зони у Кременчуці.





Розчищення берегової лінії.





Зберегти історичну спадщину. Перезапуск системи ОДЮКів.





Заохочення донорів крові та ремонт відділення, де проходить процедура донації.