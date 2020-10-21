Пам’ятка виборця: що кременчужанам слід робити і чого не слід робити на виборчій дільниці

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 126

Рекомендації щодо голосування зібрали у громадянській мережі «Опора». Зверніть увагу: на дільницю треба прийти у масці та зі своєю ручкою

25 жовтня відбудуться місцеві вибори. На виборчій дільниці виборці зіткнуться з бюлетенями нової форми та епідвимогами. Але кожен відповідальний виборець не лише має взяти із собою на дільницю паспорт, маску, антисептик, власну ручку та знання, як саме заповнювати новий бюлетень, а й дотримуватись традиційних норм виборчого законодавства.





Громадянська мережа «Опора» зібрала коротку пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування 25 жовтня.





Бюлетені отримає кожен виборець для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради та районної ради, а також ті виборці, які обиратимуть міську (сільську або селищну) раду із кількістю виборців 10 тисяч і більше. (Кременчужани отримають 4 бюлетеня для голосування: з виборів міського голови, з виборів депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради та Полтавської обласної ради – ред.).





Такий бюлетень міститиме ліворуч назву партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із кандидатів від цієї партії.









Правила поведінки для виборця на виборчій дільниці в день голосування:

25 жовтня, з 8:00 до 20:00, приходимо на свою виборчу дільницю зі своїм паспортом громадянина України;

беремо бюлетень лише від двох членів комісії за відповідним для нашої адреси столом на виборчій дільниці;

у кабінці для голосування перебуваємо лише наодинці (виняток - голосування виборця з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);

заповнюємо бюлетень виключно самостійно;

у кабінці для голосування НЕ робимо фото чи відео;

якщо робимо фото на згадку на території виборчої дільниці, то тільки зі складеним бюлетенем, аби не видно було результатів власного волевиявлення;

не передаємо свій бюлетень іншим особам та не беремо бюлетенів для голосування замість друга чи родича;

не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень;

не виносимо бюлетень за межі дільниці;

опускаємо бюлетень до виборчої скриньки лише самостійно (виняток - виборець з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);

не агітуємо за чи проти будь-якого кандидата чи партію на виборчій дільниці;

якщо бачимо порушення виборчого законодавства - дзвонимо 102, аби повідомити поліцію.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час виборів.





Серед рекомендацій, зокрема, є такі: