Пам’ятка виборця: що кременчужанам слід робити і чого не слід робити на виборчій дільниці

Рекомендації щодо голосування зібрали у громадянській мережі «Опора». Зверніть увагу: на дільницю треба прийти у масці та зі своєю ручкою
25 жовтня відбудуться місцеві вибори. На виборчій дільниці виборці зіткнуться з бюлетенями нової форми та епідвимогами. Але кожен відповідальний виборець не лише має взяти із собою на дільницю паспорт, маску, антисептик, власну ручку та знання, як саме заповнювати новий бюлетень, а й дотримуватись традиційних норм виборчого законодавства.
Громадянська мережа «Опора» зібрала коротку пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування 25 жовтня.
Бюлетені отримає кожен виборець для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради та районної ради, а також ті виборці, які обиратимуть міську (сільську або селищну) раду із кількістю виборців 10 тисяч і більше. (Кременчужани отримають 4 бюлетеня для голосування: з виборів міського голови, з виборів депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради та Полтавської обласної ради – ред.).
Такий бюлетень міститиме ліворуч назву партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із кандидатів від цієї партії.
У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час виборів.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.