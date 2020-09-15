Мешканці Першого Занасипу остаточно виграли суд у мерії проти будівництва 12-поверхівки

Щоб відстояти своє право на сонячне світло, людям знадобилися три довгі роки боротьби проти системи. Верховний Суд України дійшов висновку, що містобудівні умови на об’єкт були видані з порушенням і підлягають скасуванню.

Мешканці Першого Занасипу відстояли своє право на безпечне навколишнє середовище та комфортні умови проживання, які були порушені внаслідок дій управління містобудування та архітектури виконкому Кременчуцької міської ради.









30 липня Верховний Суд України виніс остаточне рішення у справі щодо будівництва 12-поверхівки на Занасипу. Три роки знадобилося жителям будинків №1, 7 та 9 з вулиці Велика Набережна, щоб довести: новобудова порушить їхні права на безпечне та комфортне проживання, бо затулить їм сонячне світло. І документи, які давали право її зводити (містобудівні умови та обмеження) видані забудовнику з порушенням будівельних та Генплану міста. А отже, підлягають скасуванню. Такого висновку дійшов Верховний Суд, рішення якого є остаточним та оскарженню не підлягає.





Нагадаємо, скандальне будівництво розпочалося у 2016 році: про нього й зараз нагадує котлован та паркан. Тоді ж почалися й протестти проти нього - на топ-фото світлина з архіву ТЪ. Дозвіл на нього отримав кооператив «Набережний квартал» (згодом він був перейменований у «Моє місто»). Забудову зупинили після запеклих протестів мешканців та їхнього звернення до суду. Позивачем виступила одна з мешканок, права якої були порушені — Ольга Нерівна. Вона відстоювала своє право на безпечні умови життя, гарантовані ст. 50 Конституції України.





Ще одного з найактивніших борців за правду у цій історії — колишнього директора школи № 16 Івана Тура уже немає в живих. Він помер, так і не дочекавшись справедливості.





Від самого початку людям допомагала депутат Оксана Піддубна (зараз – член фракції «Радикальної партії Олега Ляшка» у Кременчуцькій міській раді): вона й представляла інтереси людей у суді, і намагалася врегулювати питання на рівні міської влади.









Як ми писали раніше, Піддубна подавала на сесію проєкт рішення про скасування містобудівних умов, вважаючи, що виконком сам може виправити помилку управління архітектури та містобудування. Проте чиновники мерії не стали на бік людей — і добровільно не скасували незаконні містобудівні умови. Тепер зробити це їх зобов'язав суд після трирічної боротьби людей за свої права.









- Це остання інстанція, ми перемогли. Ви перші в Україні, хто переміг таку незаконну забудову. Ви перші, хто довів, що проти влади, яка ігнорує народ, проти чиновників є люди, - зазначила Оксана Піддубна на зустрічі з мешканцями, де обговорювали рішення суду та шляхи його виконання.







Оксана Піддубна під час зустрічі з мешканцями Першого Занасипу, де обговорювалося питання про відновлення благоустрою в мікрорайоні





Вона згадала, як люди приходили на засідання у виконкомі, а Іван Тур буквально цитував напам'ять ДБН (державні будівельні норми), відстоюючи законні права та інтереси мешканців.





Люди масово ходили у суди проти забудови. У першому ряду праворуч - Іван Тур, фото з архіву ТЪ





Депутат наголошує: достатньо було рішення органу міської влади, щоб скасувати містобудівні умови, які підписала начальник управління архітектури виконкому Олександра Волощенко. Натомість управління, яке виступало відповідачем у суді, до останнього змагалося, щоб визнати містобудівні умови законними. До речі, Піддубна тричі подавала пропозицію про звільнення Волощенко із займаної посади через порушення, допущені при видачі містобудівних умов на 12-поверхівку. Та більшість колег-депутатів (у тому числі на останній сесії міськради третього вересня) її не підтримали.





Піддубна також розповіла, що забудовники навіть пропонували їй вести суд так, щоб програти, за це обіцяли квартиру в новобудові, та вона не зрадила людей.





Депутат розуміє, що зараз ще треба домогтися виконання рішення суду — тобто відновити територію поблизу будинків, де виритий котлован.





- Якби міський голова хотів на це зреагувати, він би уже зобов'язав виконати благоустрій, написати припис, щоб демонтувати паркан, засипати котлован — це в його компетенції. Але ми бачимо, що він не зреагував, і ми розуміємо, чому так відбувається, - зауважує Піддубна.







Питання про відновлення благоустрою на Великій Набережній Оксана Піддубна підняла на засіданні профільної земельної депутатської комісії. Її звернення від імені мешканців – привести територію до ладу та відновити благоустрій – комісія підтримала. На наступному засіданні цієї комісії чиновники мають доповісти, що зробили для виконання рішення суду.





Наразі спірна земельна ділянка на Першому Занасипу у приватній власності. Вона не призначена для житлового будівництва: тут можна будувати комерційну нерухомість, не більше 3 поверхів. Обговорюючи рішення суду, люди та депутат висловилися на користь того, щоб місто викупило ділянку у власника для подальшого облаштування в мікрорайоні місця відпочинку.

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