Чи законно Малецький суміщає посади мера Кременчука і керівника партійного осередку «За майбутнє» - НАЗК розбереться

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 1 313 Коментарів: 2

Один мер на двох кріслах: скільки ж годин триває робочий день у Віталія Малецького, якщо він поєднує дві посади? Де його другий офіс? І чи це законно?

Мер Кременчука Віталій Малецький очолив Кременчуцьку міську організацію політичної партії «За майбутнє». Відповідно, крім обов’язків міського голови, Віталій Малецький займається і партійною роботою. Чи порушує він закон, поєднуючи дві посади?





6 серпня цього року в Кременчуці офіційно зареєстровано міський осередок партії «За майбутнє». Його керівником у реєстрі значиться Малецький Віталій Олексійович.





Дані аналітичної системи YouControl





Осередок партії зареєстровано в квартирі багатоповерхівки кварталу 278, записано контактний мобільний номер, за яким ми намагалися зв’язатися з керівником осередку та взяти коментар щодо ситуації із поєднанням посад. Ми зателефонували за вказаним номером телефону і почули голос, схожий на голос міського голови Віталія Малецького, але продовжити розмову не вдалося. Абонент кинув слухавку.





За вказаним у реєстрі номером ми телефонували двічі. Другий раз абонент, почувши запитання, чи вірно ми телефонуємо керівнику партійного офісу «За майбутнє», поцікавився:





- А хто ви?





Почувши, що це журналіст, наш співрозмовник сказав «дякую» - і знову кинув слухавку.





Тож нам не вдалося з'ясувати, скільки годин триває робочий день у Віталія Малецького, якщо він поєднує дві посади? Де його другий офіс? Адреса, вказана в реєстрі, - це адреса офісу партії чи квартира мера? І зрештою, за яким номером телефонувати та за якою адресою йти, якщо необхідно взяти офіційний коментар у керівника міського партійного осередку.





Таким чином, щоб розібратися в ситуації, шукаємо інших коментарів, бо ситуація неоднозначна.





З одного боку, законодавство визначає, що мер не може суміщати свою посаду з будь-якою іншою. Стаття 12 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко це вказує: «міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»...





Але є одне «але» - неузгодженості в термінології законодавства створюють простір для маніпуляцій. Представниця Громадського руху «Чесно» в Полтавській області Наталія Норіцина вказує, що в даному випадку можна по-різному трактувати термін «посада»:





- Незрозуміло, чи уповноважена особа партії підпадає під поняття «посада». У Кодексі законів про працю немає визначення посади, є в інших нормативно-правових документах. А в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» не уточнюється, яке саме значення має термін «посада» в цьому законі. Тому важко передбачити, яким буде рішення суду чи інших органів, якщо хтось захоче оскаржити чи заявити як про злочин про факт перебування міського голови Кременчука Малецького у двох кріслах одночасно.





Інше бачення ситуації в представників ГО «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб», яка подала скаргу в Національне агентство запобігання корупції щодо факту поєднання двох посад Віталієм Малецьким. В організації вбачають у цьому конфлікт інтересів, що є корупційним правопорушенням.





Цікаво, що подібні випадки перебування мерів у двох кріслах одночасно вже траплялися в інших містах України, і доля мерів вирішувалася по-різному. Наприклад, мер міста Малин Олексій Шостак очолив міський осередок «Батьківщини» у минулому році і досі є його керівником, як вказує держреєстр.





Своя історія в екс-мера Чернігова Олександра Соколова. У 2012 році проти нього було подано позов за суміщення посади міського голови Чернігова та голови громадської організації - Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану. Тоді суд першої інстанції визнав дії мера протиправними. Щоправда, пізніше апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, один із аргументів - Олександр Шостак надав доказ, що він вже не є головою ветеранської організації, бо на зборах обрали іншу особу.





Ще один приклад — мер Львова Андрій Садовий, який був міським головою Львова та одночасно очолював партію «Об'єднання «Самопоміч». Зараз керівницею є Оксана Сироїд.





І все ж таки, залишається дискусійним питання: чи може мер одночасно очолювати і партійний осередок? Якщо так, то в який спосіб контролювати режим роботи мера, адже, знаходячись у своєму кабінеті міського голови, він може обмірковувати партійні справи протягом цілого робочого дня?