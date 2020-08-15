«Чому мер не йде на допит, а йде з людиною СБУ в нічний клуб?»: мітинг під стінами мерії Кременчука

Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2
Сьогодні зранку, 17 серпня, під стінами мерії Кременчука відбувся мітинг. Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2. Люди під стінами скандували: «Малецький, Проценко, Мазур выходи!».
До людей вийшов лише керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов, який сказав, що мер відсутній через самоізоляцію, а віцемер Руслан Проценко та керівник управління спорту Олександр Мазур - відсутні у мерії. Й попрохав направити письмове звернення, на що мітингувальники відповіли, що отримали вже не одну відписку з мерії на їх листи.
Батьки вихованців КДЮСШ №2 розповіли, що підтримують тренерів й не хочуть, щоб чинився на них тиск, адже більшість молодих тренерів вже почали писати заяви на звільнення. Про те, що чиниться тиск на тренерів підтвердили й самі викладачі.
Ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий розповів з якою метою зібралися під стінами мерії Кременчука.
Також ексдиректор КДЮСШ №2 повідомив, що поки мер, віцемер та керівник управління молоді та спорту не з'являються на допити, але з'явилося відео, де вони разом з правоохоронцями вирішують питання у неформальній обстановці.
Віктор Кобзистий надав це відео, проте на ньому важко ідентифікувати фігурантів.
За словами Віктора Кобзистого чиниться тиск не лише на тренерів, а й працівників КДЮСШ №2.
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Після публікації матеріалу до «Телеграфу» звернувся в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін, який запевнив, що зі школи за власним бажанням звільнився лише тренер Євген Федоров та секретар.
- Завуч школи звільнився за згодою сторін, тиску на нього не було. Я його запросив до себе й вказав, що є недоліки, щоб пояснив, а він написав заяву на звільнення. Його групу розділили між тренерами. У нас три тренери з баскетболу, плюс ще один за сумісництвом... З тренерів ніхто не звільнявся. Нікого не буду звільняти поки людина працює. - розповів Станіслав Шаляпін. - Щодо баскетбольної команди «Кремінь», то після того як вони знялися зі змагань у залі бігали одна-дві людини. Ходили займали зал, то діти тепер займаються.