«Чому мер не йде на допит, а йде з людиною СБУ в нічний клуб?»: мітинг під стінами мерії Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 736 Коментарів: 4

Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2





























Фото: Артем Коваленко



Сьогодні зранку, 17 серпня, під стінами мерії Кременчука відбувся мітинг. Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2. Люди під стінами скандували: «Малецький, Проценко, Мазур выходи!».





До людей вийшов лише керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов, який сказав, що мер відсутній через самоізоляцію, а віцемер Руслан Проценко та керівник управління спорту Олександр Мазур - відсутні у мерії. Й попрохав направити письмове звернення, на що мітингувальники відповіли, що отримали вже не одну відписку з мерії на їх листи.





Батьки вихованців КДЮСШ №2 розповіли, що підтримують тренерів й не хочуть, щоб чинився на них тиск, адже більшість молодих тренерів вже почали писати заяви на звільнення. Про те, що чиниться тиск на тренерів підтвердили й самі викладачі.





Ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий розповів з якою метою зібралися під стінами мерії Кременчука.





- У нас вимоги одні, щоб наша влада нарешті прийшла до прокуратури й дала свідчення... Почався пресинг на тренерів, їх викликають й змушують писати заяву на звільнення за власним бажанням, щоб не було як з Кобзистим, щоб не зіпсувати трудову книжку. Тому ми й прийшли, - заявив Віктор Кобзистий.





Також ексдиректор КДЮСШ №2 повідомив, що поки мер, віцемер та керівник управління молоді та спорту не з'являються на допити, але з'явилося відео, де вони разом з правоохоронцями вирішують питання у неформальній обстановці.





Віктор Кобзистий надав це відео, проте на ньому важко ідентифікувати фігурантів.





- Коли Генеральна прокуратура приїхала для перевірки нашої прокуратури, також сюди приїхали люди з полтавського СБУ, зокрема Ц*, який вів мене у березні. Під оперативними діями якого я був, й після створення злочину - зник з горизонту. Людина просто зникла й кинула мене напризволяще. Він спочатку мене переконував, що вони (управління спорту, мерія - ред.) навіть не звільнять й не чіпатимуть. І зараз коли він приїхав до Кременчука на перевірку... і в цей же день у «Барбарисі» на узбережжі Дніпра сидять віцемер зі спорту Руслан Проценко, якого цей СБУшник має Ц* має привести на допит, а він з ним п'є. А поруч сидить мер Кременчука Віталій Малецький і сидить майбутній керівник СБУ, прізвище не пам'ятаю. Й вони сидять в «Барбарисі». Ось ці питання ми хотіли задати. Чому мер не йде на допит, а йде з людиною Служби безпеки України в нічний клуб? Може я щось не розумію? - розповів ексдиректор Віктор Кобзистий, який пішов на співпрацю з правоохоронцями.









За словами Віктора Кобзистого чиниться тиск не лише на тренерів, а й працівників КДЮСШ №2.





- Звільнили Євгена Федорова (заступник директора, тренер з баскетболу, а також тренер БК «Кремінь» - ред.), він сказав, що не буде писати доноси. Мазур з управління спорту зателефонував й прохав залишитися у школі, адже юних баскетболістів немає куди дівати. Команду Вищої ліги на наступний день коли мене звільнили, Шаляпін (в.о. директора КДЮСШ №2 - ред.) прийшов й вигнав її зі спортзалу. Чорт з ним цим Кобзистим, при чому тут діти? В чому винні кременчуцькі діти, які відстоюють честь нашого міста? - додав Віктор Кобзистий.