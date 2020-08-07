COVID побив новий рекорд: 1732 нові випадки за добу. 17 з них на Полтавщині, 2 - у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 915

В Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу, повідомляє МОЗ. 17 з них на Полтавщині, по 2 у Кременчуці та Горішніх Плавнях.





14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: