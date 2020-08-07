COVID побив новий рекорд: 1732 нові випадки за добу. 17 з них на Полтавщині, 2 - у Кременчуці

Усього за добу одужав 581 пацієнт
В Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу, повідомляє МОЗ. 17 з них на Полтавщині, по 2 у Кременчуці та Горішніх Плавнях.
14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3129 випадків;
- Волинська область — 4529 випадків;
- Дніпропетровська область — 1658 випадків;
- Донецька область — 1049 випадків;
- Житомирська область — 2333 випадки;
- Закарпатська область — 6080 випадків;
- Запорізька область — 1038 випадків;
- Івано-Франківська область — 6320 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10 160 випадків;
- Київська область — 4429 випадків;
- Львівська область — 11 658 випадків;
- Луганська область — 171 випадок;
- Миколаївська область — 770 випадків;
- Одеська область — 4732 випадки;
- Полтавська область — 533 випадки (+17);
- Рівненська область — 7326 випадків;
- Сумська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 3538 випадків;
- Харківська область — 5583 випадки;
- Херсонська область — 290 випадків;
- Хмельницька область — 1514 випадків;
- Чернівецька область — 7264 випадки;
- Черкаська область — 1092 випадки;
- Чернігівська область — 1154 випадки.