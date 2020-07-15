Опасный отдых – кременчужане привезли COVID-19 из Одессы

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 4 299 Коментарів: 2

Установлены возможные пути инфицирования трех кременчужан, у которых 14 и 15 июля диагностировали COVID-19 – с высокой степенью вероятности, они привезли вирус из отпуска, который провели у моря в Одессе.



14 июля мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбук сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Кременчуге – заболели 35-летние мужчина и женщина.





15 июля мэр сообщил о новом случае COVID-19 – заболела 11-летняя девочка.



Как оказалось, речь шла о семье – папа, мама и дочка отдыхали у моря в Одессе. После возвращения родители почувствовали недомогание, у них повысилась до 38 градусов температура. У девочки признаков заболевания не было.



Взрослые обратились к медикам. Поскольку у обоих взрослых были клинические проявления болезни, им обоснованно сделали ПЦР-тесты. Результаты тестов оказались позитивными, у обоих взрослых диагностировали COVID-19 и отправили на лечение.



Девочке сделали ПЦР-тест, как контактному лицу. Результат также оказался позитивным, поэтому ребенка госпитализировали.





У других контактных лиц коронавирусная инфекция пока не выявлена.



Состояние трех заболевших медики оценивают как удовлетворительное, и такое, когда пациент может продолжить лечение амбулаторно, а не в стационаре.



Один из медиков, с которыми общался «ТелеграфЪ», сказал следующее:





– Я вам скажу, люди расслабились вообще, а на отдыхе особенно. Дети вернулись из Одессы, тоже там отдыхали, говорят, в кафе и в транспорте люди без масок сидят, и никто их не теребит, не требует соблюдать масочный режим. Коллега с семьей ездил в Железный порт, то же самое рассказывает – люди ходят в общественных местах без масок, в закрытых помещениях и в транспорте тоже без масок, а это неправильно. Себя нужно поберечь, вы же не знаете, кто рядом с вами. Конечно, на пляже, на открытом воздухе, можно и без маски обойтись – если соблюдать безопасную дистанцию с соседями, но в закрытых помещениях, в транспорте маска необходима, никуда мы от этого не денемся. Вирус циркулирует, и не надо об этом забывать.