Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Опасный отдых – кременчужане привезли COVID-19 из Одессы

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 4 299 Коментарів: 2

 

Не спешите снимать маски

Установлены возможные пути инфицирования трех кременчужан, у которых 14 и 15 июля диагностировали COVID-19 – с высокой степенью вероятности, они привезли вирус из отпуска, который провели у моря в Одессе.


14 июля мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбук сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Кременчуге – заболели 35-летние мужчина и женщина.


15 июля мэр сообщил о новом случае COVID-19 – заболела 11-летняя девочка.


Как оказалось, речь шла о семье – папа, мама и дочка отдыхали у моря в Одессе. После возвращения родители почувствовали недомогание, у них повысилась до 38 градусов температура. У девочки признаков заболевания не было.


Взрослые обратились к медикам. Поскольку у обоих взрослых были клинические проявления болезни, им обоснованно сделали ПЦР-тесты. Результаты тестов оказались позитивными, у обоих взрослых диагностировали COVID-19 и отправили на лечение.


Девочке сделали ПЦР-тест, как контактному лицу. Результат также оказался позитивным, поэтому ребенка госпитализировали.


У других контактных лиц коронавирусная инфекция пока не выявлена.


Состояние трех заболевших медики оценивают как удовлетворительное, и такое, когда пациент может продолжить лечение амбулаторно, а не в стационаре.


Один из медиков, с которыми общался «ТелеграфЪ», сказал следующее:


– Я вам скажу, люди расслабились вообще, а на отдыхе особенно. Дети вернулись из Одессы, тоже там отдыхали, говорят, в кафе и в транспорте люди без масок сидят, и никто их не теребит, не требует соблюдать масочный режим. Коллега с семьей ездил в Железный порт, то же самое рассказывает – люди ходят в общественных местах без масок, в закрытых помещениях и в транспорте тоже без масок, а это неправильно. Себя нужно поберечь, вы же не знаете, кто рядом с вами. Конечно, на пляже, на открытом воздухе, можно и без маски обойтись – если соблюдать безопасную дистанцию с соседями, но в закрытых помещениях, в транспорте маска необходима, никуда мы от этого не денемся. Вирус циркулирует, и не надо об этом забывать.
10
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 пляж отпуск у моря инфекция масочный режим карантин Кременчуг ПЦР-тест
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

900
Angel737:
Сьогодні, 18:03

Спасибо врачу за его Комментаий!

Может кто-то из Кремечужан прислушается.


20 1
312
Чopний Kiт:
Сьогодні, 19:37

Цитата: Angel737

Спасибо врачу за его Комментаий!

Может кто-то из Кремечужан прислушается.

Это вряд ли. Все уже "устали" от короновируса.

Удивительно, но факт: мне ситуация с ковид напоминает ситуацию с войной на Донбассе (все устали, нужно прекратить стрелятьтестировать, хватит "наживаться на крови")


9 6

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх